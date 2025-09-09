Adiós, Noche: ¿Cuál es el nuevo cuarto de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Tras la sorpresiva salida de Facundo, eliminado 6 de La Casa de los Famosos México, las cosas dentro del programa cambiaron totalmente, pues habrá un nuevo cuarto donde estarán todos los concursantes.

Con 9 famosos todavía adentro, una ‘Moneda del Destino’ y el comediante Guana decidieron cerrar las puertas del cuarto noche y que todos se mudaran a día, pero ahora necesitan otro nombre.

Dentro de todos estos cambios, el público tiene un papel muy importante, y es el de darle un nuevo nombre a esta fusión de los cuartos ‘Día’ y ‘Noche’, pues sus líderes cambiaron con el paso de las semanas.

¿Por qué cerraron el cuarto Noche en ‘La Casa de los famosos México’?

Como cada lunes, se realizó la prueba del líder en La Casa de los Famosos México, semana 7, inspirada en una cabalgata sobre caballos de madera que tenían activado un contador, y la competencia se desarrolló por etapas.

Después de varias rondas, los finalistas fueron Aldo de Nigris, Abelito y Guana, aunque todavía no se define al ganador. Lo que sí hubo fue una ‘Moneda del Destino’ que cambió el juego.

Aldo De Nigris, Abelito y Guana fueron los finalistas de la prueba del líder de 'La Casa de los Famosos México' en la semana 7. (Fotoarte El Financiero, www.lacasadelosfamososmexico.tv y Cuartoscuro.com).

Guana decide cerrar el cuarto ‘Noche’

Aunque no hubo líder semanal todavía, lo que sí se dio a conocer fue que Guana era acreedor a la ‘Moneda del Destino’, por lo cual pasó al confesionario con ‘la Jefa’ de La Casa de los Famosos.

“Felicidades por esa moneda (…) te va a dar una gran responsabilidad, tienes que tomar una decisión muy importante para ti y tus compañeros; para el destino de la casa. Vas a decidir cuál de las habitaciones se cerrará para siempre”, le comunicó la máxima autoridad del reality show.

Después de pensarlo unos momentos, el conductor decidió que sería ‘Noche’ aquella que cierre sus puertas para siempre, y a partir de la noche del 8 de septiembre, todos los habitantes duermen en el cuarto Día, que pasará a tener un nuevo nombre.

Ayer, se le dio a los participantes de La Casa de los Famosos México solo 5 minutos para empacar todas sus cosas y mudarse de cuarto, así como llevarse dos colchones, pues los que había en día no eran suficientes.

Nombre del nuevo cuarto en ‘La Casa de los Famosos México’: Opciones disponibles

Desde que Guana le comunicó a los demás participantes el drástico cambio, se abrieron votaciones para elegir el nombre del nuevo cuarto de LCDLFM.

Esta decisión está a cargo de los televidentes, quienes pueden votar por el nombre de su cuarto favorito a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Hay tres nombres para elegir:

Atardecer

Crepúsculo

Eclipse

Las votaciones se cierran este 9 de septiembre al término de la gala de este martes (que tendrá un ligero cambio de horario), así que si quieres votar solo tienes que entrar a la página del reality show y emitir voto.

'La Casa de los Famosos México' unió a los habitantes de los dos cuartos en uno solo. (Foto: Cuartoscuro/lacasadelosfamososmexico.tv)

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY 9 de septiembre y qué habrá?

La gran final de la prueba del líder se transmite HOY martes 9 de septiembre a las 8:50 pm por Canal 5, a diferencia de las otras que inician a las 22:00 horas. Esto gracias a la transmisión del partido de México vs. Corea del Sur.

El programa de este martes no solo tiene la final del líder de la semana, que se juega entre Aldo de Nigris, El Abelito y Guana, también porque habrá clásicos de los martes, como la función de cine en donde los habitantes ven videos inéditos de lo que ocurrió a lo largo de la semana.

Además, se espera el primer freeze de la temporada, una dinámica que congela a los famosos en el lugar donde estén y del que no se pueden mover. Para hacer más ‘difícil’ la prueba, entran invitados especiales, entre ellos familiares de los habitantes, lo que genera un ambiente emotivo.