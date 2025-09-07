Eliminado 6 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO gala de HOY?

Este domingo se define al sexto expulsado en La Casa de los Famosos México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: lacasadelosfamososmexico.tv).

La tensión se apodera de La Casa de los Famosos México 2025. Esta noche, el reality show más comentado del momento enfrenta su sexta gala de eliminación, donde el público decidirá quién se convierte en un expulsado más de la temporada.

Con cuatro famosos en la cuerda floja, las alianzas internas, las estrategias y las emociones prometen un episodio de alto impacto. Conoce, a continuación, todos los detalles.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’?

La gala de eliminación inicia hoy domingo 7 de septiembre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse gratis en el Canal de las Estrellas.

Pero quienes prefieran una experiencia más completa, con acceso a reacciones extendidas y análisis posteriores, tienen la opción de ViX Premium , aunque esta plataforma requiere una suscripción activa.

Evento : Sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México

: Sexta gala de eliminación de TV abierta: Canal de las Estrellas (gratis).

Canal de las Estrellas (gratis). Streaming: ViX Premium (requiere suscripción).

ViX Premium (requiere suscripción). Horario: 20:30 horas (hora CDMX).

20:30 horas (hora CDMX). Cierre de votación: alrededor de las 23:00 horas (CDMX), pero realmente es en el momento que Galilea Montijo lo anuncia en vivo.

La dinámica de la gala de eliminación

La conducción de Galilea Montijo volverá a marcar el ritmo de la noche. Además del anuncio del eliminado, el programa ofrece entrevistas exclusivas, reacciones en vivo de los habitantes y un análisis del impacto en las estrategias de juego.

Sin embargo, la parte más crucial para la preferencia del público y lo que marca el compás de la permanencia en el reality show es el posicionamiento, en donde cada habitante sin peligro se acerca a uno de los nominados y le dice por qué quiere que se vaya.

Cada expulsión cambia el rumbo del reality: debilita alianzas, altera planes y expone a los concursantes que aún buscan llegar a la final.

Cómo votar por tu concursante favorito

El público tiene el poder absoluto. Para salvar a tu famoso preferido debes ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México y emitir tu voto.

Esto deben hacerlo antes del cierre oficial que suele ocurrir alrededor de las 23:00 horas, al día se puede una vez para suscripciones normales y 10 en el caso de quien cuenta con ViX Premium.

Elaine Haro gana la salvación y modifica la lista de nominados

En la semana 6, la dinámica dio un giro inesperado. La cantante Elaine Haro venció al líder El Guana en el reto de salvación y se quedó con el poder de rescatar a un habitante de la placa de nominados.

La cantante acumuló 450 puntos contra los 350 de El Guana y, fiel a los acuerdos del Cuarto Noche, liberó a El Abelito, quien había recibido previamente el respaldo de Aarón Mercury.

Elaine explicó su decisión con firmeza: “Las razones son porque lo hablamos en el Cuarto Noche y llegamos al acuerdo de que Aarón Mercury cedió la salvación a Abelito; él es el salvado”.

Con este movimiento, la placa de nominados quedó reducida de cinco a cuatro habitantes.

Nominados de la semana 6 en ‘La Casa de los Famosos México’

Los famosos que compiten por la permanencia son:

Facundo

Shiky Clement

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Tres de ellos pertenecen al Cuarto Día, que vive momentos críticos, pues se ha convertido en el grupo más castigado de la temporada.

Eliminados hasta ahora en La Casa de los Famosos México 2025

La lista de expulsados ha visto sorpresas y polémicas, pero de momento, estos son los personajes que han sido expulsados del reality show: