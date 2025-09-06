Elaine gana la salvación en ‘La Casa de los Famosos México’: ¿A quién sacó de la placa de eliminación?

Elaine Haro ganó la salvación en la sexta semana de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte El Financiero)

La lista de nominados de la semana 6 de La Casa de los Famosos México cambió luego de que Elaine Haro le arrebató el beneficio de la salvación a ‘El Guana’, actual líder del programa de TV.

La cantante sumó más puntos en el reto por la salvación de LCDLF 2025 frente al ‘nuevo’ integrante del Cuarto Día para, posteriormente, quitar a uno de los habitantes en riesgo de la placa de eliminación.

El enfrentamiento fue previo a la fiesta temática de Egipto, donde se presentó El Bogueto para interpretar ‘Vaquero’ y ‘Cuando no era cantante’. Él es el primer artista invitado al reality show en lo que va de la temporada.

El Bogueto estuvo en la sexta fiesta de 'La Casa de los Famosos México 2025' (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el reto de salvación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 en la semana 6?

Elaine Haro compitió contra ‘El Guana’ en el reto de salvación de la semana, donde nuevamente se repitió el juego de arrojar unas pelotas por un tobogán para caer en una ruleta con puntos.

El líder de la semana 6 de La Casa de los Famosos México comenzó con el juego y sus puntuaciones fueron las siguientes:

Primer tiro: 50 puntos

Segundo tiro: 150 puntos

Tercer tiro: 100 puntos

Cuarto tiro: 0 puntos

Quinto tiro: 50 puntos

Elaine Haro fue en segundo lugar y arrojó sus 5 pelotas donde obtuvo las siguientes puntuaciones:

Primer tiro: 100 puntos

Segundo tiro: 50 puntos

Tercer tiro: 200 puntos

Cuarto tiro: 100 puntos

Finalmente, fue Haro quien se quedó con la salvación gracias a que consiguió 450 puntos frente a los 350 puntos de ‘El Guana’.

¿Quién es el salvado en ‘La Casa de los Famosos México’ en la semana 6?

Luego del reto de salvación, Elaine tuvo que elegir a uno de los nominados de La Casa de los Famosos México para quitarlo de la placa.

“Las razones son porque lo hablamos en el Cuarto Noche y llegamos al acuerdo de que Aarón Mercury cedió la salvación a Abelito, él es el salvado”, dijo la cantante.

Así se modifica la placa de nominados de 5 a 4 habitantes de La Casa de los Famosos México que están en riesgo de convertirse en el eliminado 6 de la temporada.

¿Quiénes están nominados en la semana 6 de ‘LCDLF México’?

La lista de nominados de la semana 6 del reality show se compone por 3 habitantes del Cuarto Día y tan solo 1 de noche tras la salvación de Abelito y queda de la siguiente forma:

Facundo

Shiky Clement

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 hasta el momento?

Tras cumplirse casi 6 semanas desde el estreno de La Casa de los Famosos México 2025, son 5 los eliminados que integran la lista de expulsados de la temporada del reality show.

Los primeros en despedirse de la competencia fueron integrantes de Cuarto Noche: Olivia Collins y el polémico Adrián Di Monte, pero a partir de ese momento solo el Cuarto Día se ha despedido de sus miembros.