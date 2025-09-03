¡Nuevas reglas! Nominados en ‘La Casa de los Famosos’ votan distinto HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

En la sexta gala de nominación de 'La Casa de los Famosos México' las reglas cambiaron por tercera ocasión. (Foto:corporate.televisaunivision.com/press)

Las reglas cambian en las nominaciones de La Casa de los Famosos México por tercera semana consecutiva, pues ahora ‘La Jefa’ explicó que los habitantes deben elegir a 3 de sus compañeros en lugar de 2.

En la gala de este miércoles, quien tiene inmunidad ante las nominaciones es ‘El Guana’, tras convertirse en el líder de la semana 6 de LCDLF México.

El resto de los participantes de La Casa de los Famosos están en riesgo de subir a la placa y convertirse en el próximo en despedirse de la competencia, listado donde la última en sumarse fue Mariana Botas, eliminada 5 del reality show.

La semana 6 del programa de TV estuvo marcada por el conflicto entre Alexis Ayala y los integrantes del Cuarto Día, la adaptación de Elaine Haro tras su cambio de habitación y la polémica llamada de Facundo a su prometida Delia García, que dejó llorando al comediante porque “no le dijo cosas bonitas”.

Mariana Botas fue la eliminada 5 de 'La Casa de los Famosos México 2025'. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver la gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

En la gala de nominación del reality show deben salir al menos 5 habitantes en riesgo de quedar fuera de la competencia, confirmó Ricardo Margaleff, conductor de la pregala del programa de TV.

La transmisión de La Casa de los Famosos México se puede seguir en el canal Las estrellas en la TV abierta y en la plataforma de streaming VIX Premium, pero se requiere de una suscripción con costo.

En caso de no contar con acceso a ninguna de las opciones anteriores, en las redes sociales oficiales se publican los momentos más destacados o puedes seguir el minuto a minuto de El Financiero Entretenimiento de la gala.

¿A qué hora inicia la nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY?

El horario de inicio de la gala de nominación, conducida por Galilea Montijo, es a las 10:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Sin embargo, en la pregala, presentada por Wendy Guevara (ganadora de la primera temporada de LCDLF México) regularmente pasa el primer habitante a otorgar sus puntos en algún momento entre las 9:30 p.m. y las 10:00 p.m.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Cuáles son los cambios en la nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY?

Odalys Ramírez informó los cambios en el proceso de nominación en la sexta gala de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México por mandato de La Jefa.

“Tengo un sobre con un comunicado de La Jefa que dice lo siguiente, el proceso de nominaciones tiene diferentes modalidades, ahora deben elegir a 3 compañeros para votar con 3 puntos al primero, 2 más al segundo y un al tercero”, dijo la conductora el pasado martes.

¿Cómo votar paso a paso por los nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

Las votaciones en La Casa de los Famosos México están a cargo del público, que elige semana a semana quien es el eliminado de la semana.

Para apoyar a tu nominado favorito debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página oficial del reality show que es lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanea el código QR que aparece en las transmisiones del programa de TV.

En el sitio web aparecen los rostros con el nombre de los participantes de La Casa de los Famosos México en riesgo de salir, elige uno y haz clic en ‘Votar’.

Finalmente, debes confirmar tu voto y listo.

Luis Rodríguez 'El Guana' es el líder de la semana 6 de 'La Casa de los Famosos'. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM). (Edgar Negrete Lira)

Si cuentas con una suscripción activa a Vix Premium, puedes votar 10 veces por el participante de La Casa de los Famosos de tu elección o distribuirlos entre los nominados.

¡Ojo! Las votaciones tienen horarios específicos que varían según el día de la semana en los cuales se habilita la página, en otros casos no aparecen los participantes en riesgo de salir.