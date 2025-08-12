Prometida de Facundo denuncia amenazas de muerte tras polémicas del comediante en ‘LCDLF’: ‘Escalofriantes’

Además de la polémica con Aldo de Nigris, Facundo tuvo una más con Aaron Mercury. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El humor negro y las bromas pesadas del comediante Facundo lo han hecho acreedor a polémicas dentro de La Casa de los Famosos, así como a un sinfín de comentarios negativos, parte de los cuales han llegado hasta Delia García.

Tal como lo denunció la exparticipante del reality show La Isla y prometida de Facundo mediante sus redes sociales, quien recibió amenazas a causa de la participación del comediante en La Casa de los Famosos México.

“He recibido unos mensajes, de verdad, escalofriantes”, afirmó Delia García en una publicación que compartió, poco después de uno de los escándalos más recientes del conductor: la broma pesada a Aldo Tamez de Nigris.

¿Qué mensajes de odio recibió Delia García, prometida de Facundo?

A solo tres semanas del inicio de La Casa de los Famosos 2025, Facundo se ha convertido en uno de los personajes más controversiales; sin embargo, Delia García afirma que esta situación no es suficiente para justificar los mensajes que ha recibido.

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes o sea me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión”, comentó.

La también diseñadora de modas explicó que no podría leer los comentarios que ha recibido, debido a que eran muy fuertes y podían borrar su video; sin embargo, indicó que en algunos de ellos le deseaban la muerte.

Facundo es uno de los participantes de 'La Casa de los Famosos México 2025' (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro y Shutterstock).

“Ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, pero de verdad escalofriantes, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos sexuales, cosas así que dices: ‘Wow, ¿es en serio?’, qué cabrón”, agregó.

A pesar de ello, Delia García comentó que ella no reaccionaría de manera negativa los mensajes, ya que no caerá en provocaciones, en especial porque ella llegó a ser parte de ese juego y está arrepentida de haberlo hecho.

“Quiero dejar en claro que yo no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en este estira y afloja y entonces ahora yo voy a comentar cosas con hate no es mi juego. Hace mucho tiempo lo he hecho y me he arrepentido muchísimo”, finalizó.

¿Qué pasó con Facundo? Las polémicas del comediante en ‘La Casa de los Famosos’

Delia García no especificó a causa de qué polémica había recibido los comentarios negativos, sin embargo, Facundo se volvió viral en días recientes debido a una broma pesada que le hizo al sobrino de Poncho de Nigris.

Durante la fiesta del viernes, 8 de agosto, el comediante jaló un tapete en el que estaba parado el joven, lo que provocó que este tuviera una fuerte caída que provocó que Aldo Tamez de Nigris se lastimara el brazo.

Tras ver la gravedad de su broma, Facundo —aficionado al ciclismo— se disculpó con Aldo: “No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije: ‘Me pasé de lanza’. Sí estuvo muy pasado. Si te lastimaste, perdón”.

A esta polémica rápidamente reaccionó el conductor Poncho de Nigris, quien salió a defensa de su sobrino: “Me levanté con ganas de darle una verguiza al pinche Facundo con su cotorreo de los 90’s de niño pendejo. Eso no se hace, y Aldo porque es noble, no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre”, escribió en sus redes sociales.

Este escándalo se suma a otros en La Casa de los Famosos México 2025, debido a que en semanas pasadas se molestó con el influencer Aaron Mercury, luego de que mató a una araña.

“Pienso que es como gente que no solo no debería estar en esta casa, no debería estar en este mundo”, afirmó, no obstante, poco después se disculpó con el exnovio de la influencer Yeri Mua.

Otra de sus polémicas sucedió debido a que Facundo habló sobre las acusaciones que enfrenta Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, al asegurar que “no sabemos la historia completa”.

¿Qué le dijo ‘La Jefa’ a Facundo tras broma a Aldo de Nigris?

Por ahora, Facundo solo fue regañado a causa de la polémica con Aldo de Nigris, ya que ‘La Jefa’ lo citó en el confesionario para llamarle la atención, pues puso en riesgo la seguridad del joven.

“Es muy importante tener cuidado con las bromas que se hacen en la casa. Una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente”, dijo ‘La Jefa’, quien invitó a Facundo a reflexionar sobre sus actos.

Poncho de Nigris defendió a su sobrino Aldo por una broma pesada que le hizo Facundo. (Cuartoscuro / TelevisaUnivision)

“No pensé que mi desmadre fuera tan grave”, agregó el comediante, quien reconoció su error al haberle hecho una broma pesada a Aldo de Nigris.