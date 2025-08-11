Exesposa de Facundo lo defiende de críticas tras broma pesada en ‘LCDLFM’: ‘Tiene un gran corazón’

Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, asegura que el comediante siempre está para ella, sus hijos y quien lo necesite (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imagen generada mediante IA Gemini, Cuartoscuro).

Esmeralda Palacios, productora y locutora de radio que estuvo casada con el comediante Facunda por casi dos décadas, manifestó su completo apoyo por su expareja y padre de sus hijos en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’.

La exposición 24/7 que ha tenido Facundo mediante las cámaras de ViX han hecho que el ya de por sí afamado conductor de televisión y radio gane muchos seguidores y personas que lo apoyen en la búsqueda de ganar el reality show.

Pero Facundo, aficionado por las bicicletas y el deporte, también ha ganado detractores por su humor negro y bromas, una de ellas contra Aldo Tamez de Nigris, participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Durante una dinámica, Aldo bailaba sobre un tapete, mismo que Facundo jaló violentamente para hacer caer al influencer fitness directo al suelo. El regiomontano y la gran mayoría de compañeros se rieron de lo ocurrido; sin embargo, no le provocó gracia a parte de la audiencia.

Poncho de Nigris, tío de Aldo Tamez, salió en defensa de su sobrino: “Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace. Con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… ‘No te pases de ver** nada más con el chavo’. No sé si alguien más lo vio”, escribió en X.

En otras publicaciones, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ lo pidió entre los nominados de la semana, ya que pudo haber lastimado a Aldo Tamez.

Esmeralda Palacios defiende a su exesposo Facunda y manifesta su apoyo en ‘LCDLF’

Por medio de una publicación en Facebook, Esmeralda opinó sobre el tema. Dijo respetar a Delia García, prometida de Facundo, pero que, tras estar casada con el comediante por casi 20 años, tiene el “derecho a opinar” sobre él.

“¡Es un tipo que me saca de quicio, me lleva al límite, sabe en dónde molestarme porque es tan inteligente que sabe en dónde y cuándo dar! Tiene facilidad de palabra y, por lo tanto, puede embrujarte fácilmente a cambiar tu manera de pensar; es tan frontal que a veces es hiriente (ya estoy llorando) porque me encantaría seguir diciéndoles y clavarme en las cosas que hace mal y que hizo mal", expresó.

Sin embargo, aún divorciados, asegura que “jamás ha dejado de estirar la mano” cuando lo necesita ella, sus hijos e, incluso, la actual pareja de Esmeralda, Diego. Aseguró que, pese a su personalidad, es una persona con un gran corazón.

“¡Pero siempre ha estado ahí! Ese es Facundo: el que jode por naturaleza, pero tiene de los corazones más buenos que conozco. Es un tipo que no cae tan bien porque no sigue los parámetros de la sociedad ni sus valores; él prefiere decirte en tu cara un ‘chin** tu madre’, pero, si ve un animal en peligro, se pone de tapete para que pase", comentó.

La locutora confirmó que, pese a los desacuerdos, ambos colaboran en la crianza de sus hijos y, con relación a la ‘broma’ contra Aldo, teorizó que lo hizo por el rating; pero, en una situación real de peligro, ayudaría a cualquiera.

Facundo y Ninel Conde son dos de los personajes más populares en 'La Casa de los Famosos México' 2025 (Fotoarte: El Financiero/ Fotos: cuartoscuro.com).

“Facundo podrá ser el que jala el tapete para que te caigas, porque el chiste y el rating siempre prevalecerán ante todo, pero también será el que te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte”, sentenció.

Palacios, quien calificó a Facundo como alguien ‘imperfecto’ al igual que los demás, reveló que “sólo quería que supieran un poco más de ‘el tipo encerrado’ que está ahí, y que recuerden lo que ha hecho en su vida”, para no dejarse ir únicamente con lo que ronda sobre él en las redes sociales.

Asimismo, manifestó su apoyo total hacia Facundo y se autodenominó como “Team Facundo” para el reality show ‘La Casa de los Famosos México’.