Poncho de Nigris reacciona a ‘broma’ de Facundo hacia su sobrino Aldo en ‘LCDLFM’: ‘Con el bebé no, perro’

Poncho de Nigris defendió a su sobrino Aldo por una broma pesada que le hizo Facundo.

¿Estamos en los primeros años de los 2000, o qué pasa? Dentro de La Casa de los Famosos México 2025, la tensión aumenta en torno al comediante Facundo, quien ‘bromeó’ con Aldo de Nigris y el público no lo vio muy bien. Ni Poncho de Nigris, tío del influencer.

Varios clips se viralizaron en redes sociales de la fiesta temática de los famosos este viernes, en donde el conductor de Incógnito provocó que Aldo se cayera y lastimara el brazo, pensando que era una broma.

Después de ello, Poncho de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos México y tío del joven influencer, se lanzó contra Facundo y aseguró que “se le viene encima” el odio de la gente.

¿Qué le hizo Facundo a Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México’?

La noche del viernes, mientras Aldo Támez De Nigris bailaba alrededor de otros participantes como Ninel Conde, Mar Contreras, Shiky, Adrián Di Monte y Priscila Valverde, el joven futbolista estaba parado sobre un tapete.

Facundo aprovechó la oportunidad y, en un afán de querer ‘hacerse el chistoso’, jaló el tapete de repente, provocando la caída de Aldo que quedó grabada no solo por las cámaras del reality, también de un celular que tenía Shiky.

Algunos se rieron y otros se molestaron por lo brusco del movimiento que hizo Facundo. “Se pasaron, güey”, mencionó Ninel Conde, en polémica con Alexis Ayala hace unos días.

Pese a que Facundo se disculpó en varias ocasiones, en pláticas posteriores Aldo reconoció que sí se lastimó el brazo, y le pareció brusca la broma, pero no quiere tomarlo personal, ya que “así es la personalidad” del conductor de TV.

¿Qué dijo Poncho de Nigris de la ‘broma’ de Facundo a Aldo?

Una de las personas que más se molestó con la actitud de Facundo fue el empresario Poncho de Nigris, quien en su perfil de X ‘despotricó’ en contra del conductor por la agresión a su sobrino.

“Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… ‘No te pases de verga nada más con el chavo’. No sé si alguien más lo vio”, escribió primero.

En publicaciones posteriores, compartió algunos de los clips que se viralizaron y aplaudió la reacción del joven Aldo de Nigris, quien lejos de pelear en ese momento, se rio y trató de tomar la agresión como una broma.

“Aldo lo respeta porque no quiere pedos, pero eso no se hace. Se les viene la noche (…) Se les viene la noche al pinche pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido”.

Eso no fue todo, pues esta mañana el hijo de Leticia Guajardo despertó con ganas de ‘regresársela’ al exparticipante de Big Brother VIP.

“Me levanté con ganas de darle una verguiza al pinche Facundo con su cotorreo de los 90’s de niño pendejo. Eso no se hace, y Aldo porque es noble, no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita. SE LES VIENE”, mencionó.

Poncho de Nigris pide que Facundo entre a la placa de nominados en ‘La Casa de los Famosos’

Tal fue la molestia del creador de contenido regiomontano, que pidió una nominación directa para Facundo y que forme parte de los nominados de La Casa de los Famosos de la semana 2.

Citando una publicación en la que una de sus seguidoras coloca una captura de pantalla sobre las reglas del reality show que impide agresiones físicas, pide que al creador de ‘Jaime Duende’ lo nominen directamente.

“Si se hubiera pegado en la cara que pasaría ??? O se hubiera quebrado un brazo ? Eso no es agresion ???? OjO ahí ! Aquí estamos para seguir las reglas. Pónganlo en la placa !!!”, escribió.

Facundo admite que ‘broma’ a Aldo de Nigris fue pesada

Tras la fiesta de los famosos, Facundo platicó con sus compañeros del Cuarto Día en La Casa de los Famosos Mérxico y admitió que su intento de broma fue más pesada de lo que esperaba, por lo que se dijo apenado.

“Me pasé de verga (…) sigo pensando que fue demasiado brusco, güey (…) o sea, tendría que haber sido a la mitad de velocidad para que hubiera estado cagado”.

Incluso, reveló que gracias a aquel incidente, no lo va a tocar en la gala de nominación la próxima semana, como ‘disculpa’ a su actitud.