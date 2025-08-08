¿Quién ganó el ‘robo de la salvación’ en ‘La Casa de los Famosos’? Este habitante retará a Ninel Conde

Mientras se pelea el poder de la salvación, Alexis Ayala y Aaron Mercury planean su estrategia para no ser eliminados. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

La segunda semana en La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su fin y la eliminación se acerca, por lo cual tuvo lugar el reto por el robo de la salvación, uno de los poderes más codiciados del reality show.

Por ahora, la actriz Ninel Conde conserva la salvación, debido a que este fue uno de los beneficios a los cuales se hizo acreedora, luego de convertirse en la líder de la semana de La Casa de los Famosos México.

No obstante, las reglas dictan que uno de sus compañeros podrá luchar contra ella en un duelo para robarle la salvación, y tras un divertido juego, se reveló qué integrante de La Casa de los Famosos tendrá la oportunidad de retar al ‘Bombón Asesino’.

¿Cómo fue el reto por el robo de salvación en ‘La Casa de los Famosos México’?

En esta ocasión, el reto se llamó ‘Baristas’ y consistió en deslizar bebidas por una mesa; entre más lejos llegara esta más puntos sumaban los participantes. Luego de varias rondas, se tuvo a 4 finalistas.

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Elaine Haro

Adrián Di Monte

Dalilah Polanco y Alexis Ayala son dos de los 5 nominados de 'La Casa de los Famosos México' en la segunda semana. (Foto: Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La final fue intensa, los finalistas solo tenía 7 bebidas para deslizar por la mesa y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. La pelea final se dio entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco, quienes se seguían muy de cerca con la puntuación.

¿Quién ganó el robo de salvación en ‘La Casa de los Famosos’?

Para la final el villano de las telenovelas ya tenía un acumulado de 170 puntos, por lo cual superaba a todos los demás: Elaine Haro logró sumar solo 100 puntos, y Adrián Di Monte tuvo un total de 150.

La última en pasar fue Dalilah Polanco, quien logró anotar la mayor parte de sus bebidas en los números más altos, lo que le dio un acumulado total de 180 puntos, 10 más que Alexis Ayala.

Es así que la actriz Dalilah Polanco ganó el robo de la salvación y tiene la posibilidad de retar a Ninel Conde, con el objetivo de arrebatarle el poder, que podría usar para librar a Priscila Valverde, nominada de su equipo, el ‘Cuarto Día’, o para salvarse a sí misma.

¿Dónde ver el duelo por la salvación de ‘La Casa de los Famosos’ HOY 8 de agosto?

La final, con la cual se determinará quién se quedará con el poder de la salvación se jugará este viernes, 8 de agosto, aunque todavía no se ha compartido cuál será el reto que se jugará.

Fecha : viernes 8 de agosto de 2025

: viernes 8 de agosto de 2025 Hora : 10:00 de la noche.

: 10:00 de la noche. Dónde ver: Canal 5 o Vix

El triunfo de Dalilah Polanco fue celebrado por el ‘Cuarto Día’; mientras que el ‘Cuarto Noche’ ya está organizando una estrategia para poder salvar a uno de sus integrantes nominados.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

La nominación de La Casa de los Famosos dejó en desventaja al ‘Cuarto Noche’, quienes tienen en la placa de eliminación a tres de sus integrantes, con lo cual corren más riesgo de perder a uno de ellos.

Los nominados de esta semana fueron los siguientes:

Alexis Ayala con 11 puntos

Priscila Valverde con 7 puntos

Mar Contreras con 6 puntos

Dalilah Polanco con 5 puntos

Adrián Di Monte con 4 puntos

La Casa de los Famosos México tendrá la gala de eliminación este domingo. (Foto: El Financiero)

El reto por la salvación podría cambiar el curso de la eliminación, pero todo se definirá este viernes. Por ahora, Alexis Ayala está organizando hacer un ‘Solo para mujeres’ en ‘La Casa de los Famosos’ si se salvan todos los de su cuarto.

“Hacemos 1,2,3 y el pompi show y ya nos subimos el calzón, podría estar muy cagado si jalamos todos”, compartió con su cuarto el actor con el objetivo de que más personas voten por ellos.