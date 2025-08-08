‘¿Me va a hacer preguntas para Alejandro?’: Joaquín Cosío ‘explota’ contra reporteros que no saben su nombre

Cuando haces uno de los personajes más populares en el cine mexicano contemporáneo, lo mínimo que esperas es que se sepan tu nombre cuando te van a entrevistar. Al actor Joaquín Cosío le hicieron vivir un momento incómodo en Veracruz por esto.

Resulta que, en una reunión con algunos medios veracruzanos, los reporteros no recordaron su nombre, solo el apodo del ‘Cochiloco’, personaje favorito de Joaquín Cosío y al que dio vida en la película El Infierno.

El actor mexicano de cine se vio molesto después de que una periodista le llamó por otro nombre, mientras otro admitió que no sabía cómo se llama el famoso.

Así vivió Joaquín Cosío incómodo momento con periodistas

En un video que ya se viralizó en redes sociales como X y TikTok, se aprecia al actor de La Dictadura Perfecta (2014) frente a las cámaras, hablando primero sobre el calor de Veracruz.

“¿Tú de dónde eres, Alejandro?”, pregunta una de las reporteras. Molesto, Cosío responde: “No soy Alejandro”. Aquella mujer, quien aparente no escuchó al actor, le dice: “¿Perdón?”, y él repite que no se llama así.

Uno de los personajes más recordados de Joaquín Cosío es el de 'El Cochiloco', en 'El Infierno'. (Cuartoscuro)

Otro periodista interviene y le dice: “Cochiloco”, por su icónico personaje en la película de Luis Estrada, algo que tampoco le gustó, aparentemente.

Mientras la mujer trata de justificarse asegurando que sí lo conoce, pero por otro nombre, Joaquín Cosío se ríe y responde: “¿Cómo me vas a hacer una entrevista si no sabes ni cómo me llamo?”.

La mujer, sin saber qué responder, asegura que el motivo de su entrevista es “porque es famoso y he visto todas sus películas”, lo cual considera Cosío como inverosímil, pues la entrevistadora no conoce ni el nombre del famoso actor, originario de Nayarit.

La molestia de Joaquín Cosío por una entrevista en la que no saben cómo se llama

“¿Pero me está entrevistando y no sabe cómo me llamo?“, cuestiona el histrión que da vida a Don Neto en la serie Narcos: México, con una sonrisa de incomodidad, mientras la reportera más busca justificarse.

Llega un momento en el que la mujer le pide a Joaquín que dé su nombre, “para que no esté adivinando”, lo cual tampoco le agrada a Cosío, e insiste en que ella debería saberlo si tiene intenciones de entrevistarlo.

“Me va a hacer preguntas para Alejandro que son para mí…”, dice Joaquín, cuando otros de los reporteros lo interrumpe, se disculpa por las desafortunadas intervenciones de la mujer y trata de suavizar la situación, asegurando que se referían a él por sus personajes en películas.

Al final de clip, que dura alrededor de 50 segundos, ella le pregunta si su apellido es Cosío, y con semblante molesto e incómodo responde que sí. Después de eso se corta el video que ya se hizo viral en redes sociales.

Joaquín Cosío opina de sus papeles en películas sobre narcotráfico

En un encuentro con distintos medios de comunicación en Veracruz, el actor compartió su opinión sobre los personajes que hace en películas sobre narcotráfico, violencia y temáticas similares.

Al respecto, asegura que no se limita a cintas con crítica o representación sobre estos temas, pues los géneros que abarca son diversos.

Joaquín Cosío se molestó de que le cambiaran el nombre. (Cuartoscuro / Saúl López)

“Yo actúo los guiones que me gustan, no busco que haya temática especial. He tenido la suerte de tener películas que, además, son muy críticas con la realidad mexicana, sobre todo hablando de Luis Estrada, que es un director muy crítico y muy inteligente. He hecho también comedia, he hecho películas de terror”, mencionó.