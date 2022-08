Joaquín Cosío revela que ‘El Cochiloco’, de la cinta ‘El Infierno’, es su personaje favorito

Uno de los actores de películas mexicanas más reconocidos de los últimos años es Joaquín Cosío, a quien recordamos por sus papeles en cintas como Matando Cabos (2004) y Belzebuth (2017), aunque una de las más emblemáticas es El Infierno (2010), donde actuó a lado de Damián Alcazar.

Actualmente está promocionando la película Lecciones para canallas, que se estrenará el 1 de septiembre, por lo que ha ofrecido entrevistas a algunos medios, como Ventaneando, donde también repasó su faceta como actor y habló sobre sus cintas y papeles favoritos que ha interpretado.

Joaquín Cosío, el ‘villano’ amigable

En entrevista, Cosío fue cuestionado sobre si le gusta hacer papeles de villano, ya que gran parte de su trayectoria ha dado vida a personajes antagonistas en las historias o que de alguna manera tienen malicia en sus acciones.

“Los personajes han sido villanos con buen corazón, simpáticos, ese es el tipo de personajes que me han dado, que son malos, pero buenos al mismo tiempo, tienen ese conflicto. Eso me ha ayudado a usar más los recursos actorales; no ser un villano malo, malo, ser un villano con dudas, más humano”, explicó el histrión de 59 años.

¿Cuál es la película que más le ha gustado hacer a Joaquín Cosío?

De igual forma, le preguntaron cuál ha sido su papel favorito a lo largo de su carrera actoral, a lo que respondió que siempre se divertía haciendo cine porque le gusta actuar, pero que su cinta favorita es El Infierno, de Luis Estrada, en la cual dio vida a ‘El Cochiloco’.

“El personaje también [es rudo]: le matan a uno de sus hijos, entonces hay dramatismo. Esa me gusta mucho por el personaje, que se mueve por todos lados y a la gente le cae bien; finalmente es un sicario, pero a la gente le simpatiza, la gente quiere mucho al Cochiloco, no me lo puedo quitar de encima”, señala el actor bromeando con los conductores.