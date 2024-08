‘¿Quién es?, ¿qué estudió?’: Él es Roberto Martínez, el influencer que llamó ‘genio’ a AMLO

Roberto Martínez, un creador de contenido en redes sociales muy conocido por su podcast llamado Creativo, elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que aseguró que el mandatario “es un genio”.

El influencer dio su opinión sobre la situación política en México durante una entrevista en el canal de YouTube de Álvaro Morales, el comentarista deportivo, en la cual conversaron sobre diversos temas.

¿Por qué Roberto Martínez dijo que AMLO es “un genio”?

En un momento de la conversación, ambos famosos hablaron sobre sus preferencias políticas. Roberto Martínez aseguró que ha votado por todos los partidos, debido a que se guía únicamente por el candidato o candidata, así como sus propuestas.

El influencer regiomontano indicó que él votó en dos ocasiones por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, compartió que se alejó de la vida política debido a que no se siente cómodo con la manera en la que esta se desarrolla.

Roberto Martínez indicó que prefirió anular su voto en las elecciones de este 2024, en las cuales ganó Claudia Sheinbaum, quien será la próxima presidenta de México. A pesar de ello, reconoce el trabajo que ha hecho el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual fundó AMLO.

“Morena se me hace una propuesta interesante, creo que muchas cosas las han hecho bien, pero no empatizo con su retórica”, dijo, ya que no le agrada la constante comparación de las personas con mayores recursos económicos contra quienes no los tienen.

“La manera en la que lo están explotando (...) se me hace hasta peligroso, se está creando una dicotomía muy cabrona”, aseguró, no obstante, dijo que Andrés Manuel López Obrador logró sacar provecho de esta situación y empatizar con las personas.

Por este motivo, lo elogió: “El Peje (apodo de López Obrador) es un genio. Cuando muera, el Peje va a ser recordado como uno de los grandes políticos Latinoamericanos. Es un puto genio, mis respetos a López Obrador en ese sentido”.

A pesar de ello, en otra entrevista que le realizaron hace un año, Roberto Martínez aseguró que no concuerda con los ideales de Morena, pero reconoce que tienen una buena estrategia: “El marketing de Morena es muy brillante, aunque no me pueda gustar, es muy efectivo”, dijo.

¿Quién es y a qué se dedica Roberto Martínez?

Roberto Martínez es un autor, creador de contenido y conferencista mexicano; el famoso nació en Monterrey, Nuevo León. Su mamá se dedicó a la docencia y su padre es un contador público, según reveló en una entrevista.

Desde muy joven, el regiomontano tuvo interés en la creación de contenido, ya que comenzó a escribir artículos para un blog en internet y posteriormente se acercó a YouTube, en donde fue inspirado por el canal Vlogbrothers, uno de los primeros en aparecer en la plataforma.

Al inicio, Roberto Martínez no mostraba su rostro; no obstante, poco después comenzó a aparecer en sus clips. En la entrevista con Álvaro Morales, el escritor indicó que sus primeros videos fueron realizados para comentar noticias.

Su auge llegó en 2021, debido a que comenzó a subir clips a Facebook, en donde obtuvo un gran crecimiento, por lo que siguió invirtiendo en su proyecto: el podcast Creativo, el cual nació en 2016.

El objetivo de este es conversar “con personas destacadas de distintas industrias para aprender sobre su forma de ver la vida”, por lo que ha entrevistado a todo tipo de personalidades, entre ellas a Gael García, Natalia Lafourcade, Billie Eilish, Ricardo Salinas, Pedrito Sola y Arturo Elías Ayub, por mencionar algunos.

Además de su interés por la creación de contenido en redes sociales, Roberto Martínez también es un amante de la tecnología, ya que cuenta con una ingeniería en software por el Tecnológico de Monterrey, de acuerdo con su página de LinkedIn.

Roberto Martínez también se encarga de crear proyectos sociales y campañas publicitarias, y es el autor de tres libros:

México lindo y querido diario: en este recopila historias de mexicanos de diferentes edades, sectores y contextos.

en este recopila historias de mexicanos de diferentes edades, sectores y contextos. Creativo: 100 consejos para vivir de tu arte: en donde brinda consejos para tener una carrera exitosa.

en donde brinda consejos para tener una carrera exitosa. El arte de perder: 100 consejos para romper tu bloque creativo: en el cual comparte sus secretos para romper las barreras mentales que le impiden crear.

Roberto Martínez también ha impartido más de 250 conferencias sobre creatividad y tecnología alrededor del mundo, según con su página web oficial, y cuenta con mercancía de su podcast como stickers, playeras, llaveros y calcetines.

Actualmente, el influencer tiene 2.71 millones de suscriptores en su canal de YouTube y cuenta con 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.