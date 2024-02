AMLO acusa censura de YouTube por ‘bajarle’ la mañanera en la que lee carta del NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que YouTube bajó su conferencia matutina del jueves 22 de febrero, acusando una actitud “prepotente y autoritaria” de la plataforma.

A través de una publicación en X, López Obrador se mostró molesto ante el hecho y dijo que “la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío” como reclamo ante la forma en la que YouTube elimina el video en el que difunde el número de teléfono de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, incluido en una carta en la que cuestionaba sobre supuestos apoyos económicos del crimen organizado a personas cercanas al líder de la 4T.

López Obrador justificó su acto al día siguiente, señalando que la investidura presidencial y la dignidad del pueblo mexicano estaba encima de cualquier supuesta falta de respeto.

Ante la polémica de López Obrador con el diario, YouTube decidió eliminar la conferencia matutina por infringir las normas de la comunidad.

El mandatario mexicano recordó en su publicación que su “lucha por la transformación” comenzó repartiendo volantes “y no solo sin el apoyo, sino en contra de los medios de manipulación de la oligarquía”.

“Ni la mafia del poder ni el hampa del periodismo podrán silenciarnos”, dijo López Obrador, criticando un intento de censura al eliminar el video en el que difundió la información personal de la periodista.

Finalmente, López Obrador citó un párrafo del Quijote de la Mancha, novela de Miguel de Cervantes Saavedra, en el que el autor español habla sobre la libertad y de cómo se debe honrar.

Este fin de semana el presidente López Obrador compartió un mensaje junto con un ciudadano en Mazatlán, Sinaloa, luego del evento del Día de la Bandera, en el que dejó claro que no permitirán la injerencia de ningún gobierno extranjero, esto en torno a que el gobierno de Estados Unidos reclamó el mensaje de López Obrador contra The New York Times.

“No se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenían la autoridad moral ni política, yo no voy a aceptar calumnia de nadie”, precisó López Obrador, quien aseguró que los periódicos, por muy famosos que sean, deben comprobar su información.