Arturo Elías Ayub alerta de fraude con su imagen: ‘Nadie da el doble de lo invertido en un día’

El empresario mexicano Arturo Elías Ayub alertó sobre un video de fraude que circula en redes sociales con su imagen y a través del cual hace un llamado a invertir en un negocio.

“Está corriendo por ahí un video en redes, sobre todo en Facebook, donde salgo yo invitándolos a invertir en un negocio en donde se supone, les digo que metí 4 mil pesos y al día siguiente me devolvieron el doble y a la semana más de 120 mil pesos”, dijo Ayub en su cuenta verificada de Instagram.

De esta forma, aseguró a sus seguidores que él nunca invitaría a nadie a un negocio si no es de frente. “Yo nunca los voy a invitar a un negocio si no es en la vida real, viéndonos a los ojos. Nadie te da el doble de tu lana el día siguiente y 120 mil veces más a la semana siguiente, eso no existe”, detalló.

El director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil aseguró que el video está hecho con Inteligencia Artificial (IA).

“Está hecho con IA y después van a llegar miles de cosas de este tipo, de tranzas de negocio y seguro de política también. Tengan mucho cuidado”, alertó a sus seguidores.

Mexicanos temen caer en fraudes financieros

De acuerdo con un estudio de la Asociación del Internet (Aimx), 3 de cada 4 mexicanos temes sufrir un ataque por internet que esté relacionado con un fraude económico.

Según el ‘Estudio de ciberseguridad en México 2023′, el 73 por ciento de las personas encuestadas sitúan como la preocupación más relevante en materia de ciberseguridad el “fraude y pérdida económica”, mientras que en segundo y tercer lugar se sitúan la “suplantación de identidad” (66 por ciento) y la “divulgación de información privada” (58 por ciento).