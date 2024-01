Alerta roja con inteligencia artificial

Ya bien lo decían los futurólogos hace unos años: la inteligencia artificial cambiará el mundo y el rumbo en muchos temas para bien y para mal; solo hay que ver las diversas alertas que los principales protagonistas en el mundo financiero están lanzando porque su imagen está siendo utilizada para recomendar “inversiones”, productos o mensajes que nunca fueron dichos por ellos.

Ahí tiene, la semana pasada la alerta del Banco de México (Banxico), de Victoria Rodríguez, en donde falsifican su imagen y video; ayer la de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de Oriol Bosch; de Carlos Slim, que ha sido recurrente, y no descarte que salgan los principales directivos bancarios, influencers y demás recomendado o invitando a realizar transacciones que no solo perjudicarán al usuario, sino también no descartemos que salga un video con un personaje de primer nivel, como puede ser el presidente Andrés Manuel López Obrador, “alertando” de la quiebra de algún banco o que saquen su dinero de equis institución, y se desate una corrida financiera.

Este es un tema que debe preocupar a todos sin excepción, tanto a clientes como a las autoridades, y tomarse en serio y tener un plan de acción diseñándose para actuar en conjunto y alertar a todos que son falsos; no se puede ir actuando por separado.

Si bien las estadísticas muestran que la banca en general esta sólida, y que la mayoría de los bancos tiene suficiente liquidez, por ejemplo, para soportar una presión de retiro de depósitos, no es el escenario ideal que esto suceda, sobre todo alentado por videos “fake” generados con inteligencia artificial.

Estos videos seguirán generándose y no les extrañe que vean videos falsos utilizando las imágenes de cualquier personaje con credibilidad en el mundo financiero, de espectáculos o políticos recomendando o denostando a ciertas instituciones financieras; distinguir entre falso y verdadero es la tarea en la que deben enfocarse autoridades y sector financiero para tener un plan de acción conjunto, antes de que se presente un problema grave, las alertas están ya encendidas.

Y en el otro lado de la moneda, un éxito, el encuentro anual realizado por Actinver, que comanda la familia Madero y que recientemente tomó el mando Francisco Lira, como director. Su evento dirigido a sus clientes de banca patrimonial, en donde recordemos tienen un amplio dominio de ese segmento de mercado, con más de 500 mil clientes, se puso en el centro del huracán, cuando se conoció a uno de los oradores principales, el expresidente Ernesto Zedillo, quien se dedica a dar conferencias por todo el mundo y en nuestro país ha estado en diversos foros de manera privada. El encuentro programado para unas dos mil personas, recibió en el último día, luego de las preguntas y críticas lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al orador, más de 600 solicitudes de asistencia de los clientes, tan es así que en la parte externa del lugar en donde se tuvo el evento, también estuvo repleto de clientes esperando poder tener acceso al mismo, no se diga de medios.