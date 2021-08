Billie Eilish, la gran voz del nuevo siglo

Galardonada en los Grammy 2020 a mejor producción, mejor canción, mejor álbum del año, mejor nuevo artista y mejor disco de pop vocal contemporáneo. Con tan sólo 20 años, Billie Eilish ha sabido destacarse dentro del ámbito musical al acumular: siete premios Grammy, dos premios American Music Awards, dos Guinness World Records, tres MTV Video Music Awards y dos Brit Awards.

Billie Eilish es una cantante solista de pop norteamericano que se encuentra en las primeras posiciones en las listas de reproducción de plataformas como YouTube y Spotify, ha ganado esta fama gracias a su peculiar voz, sus increíbles letras y los ritmos hipnóticos que ocupa dentro de sus melodías.

La historia de la cantante comienza a los 14 años cuando compuso, junto con su hermano, la canción que la llevaría a ganar su primer disco platino: Ocean Eyes, que se convirtió como muchos de sus éxito en un fenómeno viral. A partir de ello, Billie Eilish empezó a marcar su trayectoria musical con diversos temas, como: el single Six Feet Under (2016) o Bellyache, Bored (2017).

Después de su gira de Where’s My Mind en 2018, lanzó sus singles Bitches Broken Hearts y You Should See Me in a Crown y When the Party’s Over. En enero del 2019 anunció su tercer sencillo Bury a Friend que pertenece a su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con él logró más de tres millones de copias en todo el mundo en tan solo seis meses. En 2020 lanzó No Time to Die, sencillo que logró posicionarse como el número uno en el Reino Unido; y en octubre de ese mismo año, anunció su nuevo sencillo Therefore I am.

El secreto está en la letra

Si bien la música de Billie Elish es bien evaluada tanto por la melodía como por la calidad vocal y la letra, ha ofrecido a los oídos de las nuevas generaciones una propuesta mucho más compleja a la que estábamos acostumbradas, especialmente en el ámbito de la rima asonante, mucha veces simplona, adornada con auto-tune.

La expresión del ser humano parece ser una de las más complicadas, encontrar adjetivos precisos para nuestras emociones, se convierte en una tarea casi imposible; por eso existe el arte. Dentro de una obra artística podemos encontrar eso que tanto se nos ha complicado compartir.

Billie Eilish convierte sus canciones en un portal de emociones que van desde el dolor de un corazón roto, hasta esa sensación de soledad y encierro constante de nosotros mismos en nuestra mente. Por ser una artista joven, su música se convierte en una de las maneras más empáticas de entender lo que puede estar sintiendo la generación actual, recordándonos, en muchos de sus temas que la tristeza, desesperación y soledad, es algo que todos sentimos.

La peculiaridad de las canciones de Billie, la sensibilidad que existe detrás de sus letras, las palabras que encajan de manera tan exacta para expresar sentimientos y emociones palpitantes, son lo que ha hecho que su música sea tan sonada y se convierta en una artista tan brillante; escucharla es recordarnos que todos sentimos.