Nuevas reglas en las nominaciones en ‘La Casa de los Famosos México’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

La nominación de 'La Casa de los Famosos México' de hoy integra la ruleta que suma o resta puntos a los habitantes de manera aleatoria. (Foto: Cuartoscuro/lacasadelosfamososmexico.tv)

Nueva semana, nuevas reglas: La Casa de los Famosos México 2025 integra una ruleta que modifica la votación de dos habitantes del reality show en la quinta gala de nominación.

Con estos cambios, es la segunda semana consecutiva que cambia la dinámica en el reality show, pues las nominaciones de LCDLFM pasadas fueron afectadas por los designios de los ‘puerquitos’ que cada uno eligió.

La votación entre los participantes de La Casa de los Famosos México llega un día después del cine, donde una de las películas evidenció a los ‘más jóvenes’ de la competencia que aseguraron limpiar la mesa y la cocina, cuando en realidad lo hizo Mar Contreras.

Además, se generó tensión entre Alexis Ayala y Facundo luego de que el comediante cuestionara al exintegrante de Solo para Mujeres sobre si considera “tonta” a Priscila Valverde, cuarta eliminada del reality, en el posicionamiento, donde solo respondió “Priscila lalalala”, Ayala solo contestó: “Tema terminado, gracias”.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

¿Dónde ver a los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

En la transmisión de La Casa de los Famosos México de este miércoles 27 de agosto se lleva a cabo la nominación entre los participantes.

La gala, conducida por Galilea Montijo, se transmite en la señal del Canal 5 en TV abierta o en la plataforma de streaming VIX Premium, que requiere de una suscripción con costos, en caso de no tener acceso a ninguna de las opciones anteriores, también están las siguientes:

Publicaciones en las redes sociales oficiales del reality show con lo más destacado del programa

Minuto a minuto de la gala de nominación en El Financiero Entretenimiento

¿A qué hora inicia la gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’?

El programa, donde los participantes de La Casa de los Famosos México ponen en riesgo de eliminación a sus compañeros, comienza a las 22:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Pero es importante destacar que comúnmente el proceso de nominación comienza en la pregala, exclusiva por Vix Premium, a partir de las 21:30 p.m. (tiempo del centro de México).

Shiky Clement tiene inmunidad en la quinta semana de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: Facebook/ 'La Casa de los Famosos México')

¿Cuáles son las nuevas reglas de nominación en la quinta gala de ‘La Casa de los Famosos México’?

Las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México 2025 publicaron un video donde Galilea Montijo contó las nuevas reglas de nominación para la quinta semana.

En el post explicó que dos habitantes deben girar una ruleta para designar a otros y modificar la votación dada.

“Todo cambia otra vez, les cuento, hoy se seleccionan al azar a dos habitantes, uno de cada cuarto Día y uno de cuarto Noche, van a nominar con la ruleta, depende lo que marque la ruleta, van a sumar o restar puntos a sus elegidos”.

En la nueva dinámica se pueden otorgar 1, 2 0 3 puntos, pero también se puede restar esa misma cantidad.

¿Quién es el líder de la semana 5 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

El líder de la semana 5 en La Casa de los Famosos México 2025 es Shiky Clement, quien tiene inmunidad y no puede salir de la competencia.

Él eligió llevar a Mariana Botas a la suite, además entre sus beneficios es el de elegir a uno de sus compañeros en la placa de nominados y salvarlo, pero aún puede perder el privilegio en el juego contra el retador.

¿Cómo votar por los nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

Para votar en La Casa de los Famosos México y apoyar a tu nominado favorito para evitar su salida de la competencia debes entrar al sitio web oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Una vez en la página, aparecen los rostros de los participantes en riesgo de expulsión, ahí eliges a uno de ellos y posteriormente das clic en “enviar voto”.

Es importante destacar que el periodo para votar no está disponible todo el tiempo, en cambio, existen días y horarios determinados, que son los siguientes:

Miércoles: Al final de la gala de nominación cuando lo anuncia Galilea Montijo y hasta el término de la postgala.

Al final de la gala de nominación cuando lo anuncia Galilea Montijo y hasta el término de la postgala. Jueves: Se apertura en la emisión de la pregal a a las 9:30 p.m. y se termina a medianoche.

Se apertura en la emisión de la pregal a las 9:30 p.m. y se termina a medianoche. Viernes: La votación comienza a las 9:30 p.m. y hasta el final de la fiesta temática.

La votación comienza a las 9:30 p.m. y hasta el final de la fiesta temática. Domingo: Comienza en la pregala a las 8:00 p.m. y se termina cuando Galilea Montijo anuncia el fin de las votaciones previo a revelar al eliminado de la semana.

Si cuentas con una suscripción activa a VIX Premium, puedes otorgar hasta 10 votos en LCDLFM en lugar de uno entre diferentes participantes nominados.