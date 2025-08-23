¿Producción de ‘LCDLF’ presionó a Adrián Marcelo para salir del programa? ‘Tu mamá tuvo episodios’

Estamos en la semana 4 de La Casa de los Famosos México; los nominados están en peligro de salir y, curiosamente, hace un año aproximadamente ocurrió la salida de Adrián Marcelo de LCDLF.

Mucho se especuló en aquel entonces sobre la polémica salida de Adrián Marcelo por su pelea con Gala Montes, y aunque no fue muy explícito en aquel momento, recientemente se abrió para hablar de aquel episodio.

Durante la participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos, su madre fue un factor significativo en su decisión de salir y en su recuperación posterior, pero no porque pasara algo necesariamente con ella… ¿O sí?

Adrián Marcelo narra el día que salió de ‘La Casa de los Famosos México 2024′

Distintos comentarios y polémicas de Adrián Marcelo dentro del reality show generaron debate e incluso denuncias. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la CDMX se pronunció en contra del creador de contenido, pidiendo a LCDLFM que tuvieran más cuidado.

En un podcast reciente con Laura Estrada, Adrián Marcelo comparte que el día de su salida ocurrieron una serie de eventos que le dieron indicios de que la producción de La Casa de los Famosos ya no lo quería dentro del programa, pues empezaron a perder patrocinios y una última discusión entre él, la actriz Gala Montes y Arath de la Torre, fue detonante.

“Voy, pido entrar al confesionario, no me dejan entrar; yo quería ir para pedir mi salida. Después me hablan y cuando entro ya está un argentino y me dice ‘Adrián’; todavía el cínico me dice así, me acuerdo perfecto: ‘Nosotros estamos encantados con lo que tú estás haciendo’”, inicia su relato.

¿Manipularon a Adrián Marcelo para abandonar ‘La Casa de los Famosos México’? Esto dijo

Cuando este hombre, al que solo describió como de origen argentino platicaba con él en el confesionario, primero le confesó que a ellos les gustaba mucho su forma de ser y lo que hacía dentro del reality show de Endemol.

Sin embargo, también le dijeron que, aparentemente, la mamá del influencer no la estaba pasando bien con su estancia.

“‘Quiero decirte que estamos fascinados con tu paso por esta casa. Ahora, habiendo dicho esto: tu mamá ha tenido una serie de episodios’. Le dije ‘No’ (…) Primero: ‘¿Mi mamá está bien?’, me dice: ‘Sí, tu mamá está bien, no te preocupes. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿tú deseas abandonar este proyecto por tu propia cuenta?’”.

Después de eso, el influencer Adrián Marcelo asegura que aquel hombre no se iría de la casa ni del confesionario si no era con él, en parte porque sabía que la situación dentro del programa ya era lo suficientemente tensa y problemática.

“Me dice: ‘Nada más dame la mano’, como demostrando que estaba saliendo (por mi cuenta) (…) si no me salía yo, me sacan al día siguiente”, aseguró el creador de contenido regiomontano.

¿Cómo recibió a Adrián Marcelo su mamá?

Cuando Adrián Marcelo salió de la casa, su hermano le comunicó que lo estaban esperando cinco personas de Televisa para que firmara un nuevo contrato. Su hermano, quien también es abogado, estaba muy molesto con la gente de Televisa.

Para regresar a Monterrey, tomó un vuelo privado de Toluca a la ciudad del norte, pues se sentía toda la ‘paranoia’ en el aire, como él lo describió. Llegó a casa de sus papás, donde precisamente su madre y Karina Puente, su esposa, ya lo esperaban.

“Un abrazo de 10 minutos con mi mamá, mi papá (…) hicimos fiesta, sinceramente. Mi mamá, como mamá gallina; ella no dio espacio a saber si lo había hecho bien o mal, estaba muy orgullosa”, asegura el creador de contenido y amigo de La Mole.

Además de sus papás y esposa, en la fiesta de bienvenida estuvieron otras mujeres de su familia, quienes le dijeron que el feminismo como lo planteó Gala Montes en el programa, no las representaba.