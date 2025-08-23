Así fueron los últimos días de Xava Drago, vocalista de Coda: ‘Lo vamos a sedar para que no sufra’

Xava Drago falleció el jueves 21 de agosto, luego de ser hospitalizado a causa del cáncer de estómago que padecía. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

Xava Drago, el vocalista de Coda, murió a los 56 años luego de recibir un diagnóstico de cáncer de estómago que deterioró su salud a lo largo de un año, según compartieron Toño Ruíz y Chucho Esquivel integrantes de la banda.

La noticia del fallecimiento de Xava Drago fue compartida la mañana del jueves 21 de agosto en las redes sociales del intérprete de ‘Aún’, quien dejó un mensaje muy especial para despedirse de sus fans.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin, solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, dice el comunicado, pero antes de decirle adiós a sus seguidores, Xava se despidió de su segunda familia: los integrantes de Coda.

¿Cómo fueron los últimos días de Xava Drago?

En julio de 2024, Xava Drago —cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado— compartió en redes sociales que le habían detectado un tumor maligno en el estómago, fue en ese momento cuando su salud se deterioró.

“Cuando lo revisaron ya era tarde, ya estaba muy invadido y de todas maneras intentaron hacer todo el proceso de quimios y de operación”, aseguró Toño Ruíz en entrevista con De Primera Mano. Xava Drago se sometió a una cirugía en la cual le retiraron el estómago.

A pesar de los esfuerzos, se presentaron complicaciones luego de la operación y Xava Drago tuvo que volver al hospital en diferentes ocasiones: “Estaba muy agresivo el cáncer que tuvo”, agregó el músico.

Xava Drago murió este 21 de agosto. Coda y amigos músicos del rock en español le rendirán homenaje. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Durante agosto, Xava Drago informó que había sufrido una recaída y que los medicamentos ya no servían, por lo cual estaba desahuciado; sin embargo, su esposa Ela Corez afirmó que el artista intentaba mantener un buen humor.

“Está luchando mucho, a diario, se esfuerza mucho, está motivado (...) hace comentarios graciosos, sigue escribiendo para ustedes”, comentó a inicios de agosto.

En las últimas semanas, los integrantes de Coda decidieron dejar a Xava disfrutar de sus seres queridos, aunque tenían la esperanza de que el cantante saliera victorioso de la enfermedad.

Sin embargo, días antes de la muerte de Xava Drago, la salud del músico estaba muy deteriorada: “él sabía (que iba a fallecer), el doctor sabía y ya nos lo habían dejado saber a nosotros (...) estaba con mucho dolor”.

¿Cómo fue la última reunión de Coda?

Ante la noticia, los artistas lograron tener una última reunión con el músico, el martes 19 de agosto, tres días antes de su muerte: “el doctor nos dijo: ‘Oigan, ya está muy mal. Ya está muy mal”.

El médico también les informó que si deseaban despedirse ese era el momento, debido a que el miércoles le darían un sedante a Xava, con el objetivo de evitar que continuara con los dolores.

“(El doctor dijo): ‘viene su papá a verlo y si quieren despedirse de él es hoy, porque mañana lo vamos a sedar para que no esté sufriendo, porque está sufriendo mucho’. Entonces era ese momento y lo hicimos. Apenas si podía hablar ya estaba muy débil”, comentó Toño.

El cantante Xava Drago padecía cáncer de estómago, mismo que le diagnosticaron en etapa avanzada. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock) (Cuartoscuro / Shutterstock)

La despedida fue un momento muy difícil de afrontar, pero estuvo lleno de ‘amor y buenos deseos’: “Nos dijo: ‘Chavos, sigan con sus carreras y ojalá les vaya mejor de lo que nos ha ido hasta ahora’”.

Chucho Esquivel agregó que había sido un momento mágico: “en ese instante éramos los cinco greñudos del 93 con bikers, con toda esa emoción y el amor que algún momento nos llevó a hacer lo que hicimos”.

Los artistas lamentan el fallecimiento de su compañero; sin embargo, afirmaron que era el momento para dejarlo ir: “fue muy triste, muy doloroso, Pero en el fondo también entendiendo que ya era lo necesario”.

¿Qué le pasó a Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava Drago recibió un diagnóstico de cáncer en 2024 en una etapa avanzada, por lo cual se sometió a una gastrectomía radical. Tras la operación inició con quimioterapias y radioterapias, con las que logró cierta mejoría.

En diciembre de 2024 compartió que había concluido el tratamiento, mientras que en febrero de 2025 anunció con optimismo que estaba libre de cáncer: “El radiólogo me dijo que ya ganamos esta guerra (…) ya no hay rastro alguno del bicho”. Sin embargo, el alivio fue temporal.

En mayo de 2025 su esposa informó que buscaban recaudar fondos para un tratamiento innovador, en abril de 2025, el cáncer regresó de forma agresiva y Drago fue hospitalizado durante varias semanas.

Xava Drago, cuyo nombre real es Salvador Aguilar Hurtado, fue diagnosticado con cáncer gástrico en 2024. (Foto: Cuartoscuro)

Un mes después, confirmó que el cáncer estaba en etapa terminal, ya que los tratamientos habían dejado de surtir efecto.

En su despedida pública, agradeció a su familia, a sus compañeras de vida, a su equipo de trabajo y a sus fans: “Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Solo me queda agradecer de corazón a todos los que han estado conmigo durante tantos años”.

Poco antes de su fallecimiento, lanzó Gracias infinitas (el 16 de agosto de 2025) su último álbum, con canciones que expresaban gratitud y amor hacia sus seguidores.