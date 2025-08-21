‘Viví a mi manera, rocanrolié’: Así se despidió Xava Drago, de Coda que murió tras quedar desahuciado

Xava Drago murió este 21 de agosto a los 57 años, apenas 12 días después de que expresó a sus fans que se acercaba el final: “Los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”.

La muerte del vocalista la banda Coda fue anunciada a través de un comunicado publicado a nombre de la familia Aguilar Hurtado: “Nos deja un vacío enorme… Eternamente Xava Drago".

La icónica banda de rock Coda lamentó su muerte con una publicación en Instagram: “Nuestro corazón está roto (...) Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna (...) ¡Gracias hermano! Buen viaje".

El grupo de rock Coda tiene éxitos como 'Aún' FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM (Juan Pablo Zamora Pérez)

El mensaje de despedida de Xava Drago

La publicación de la familia iba acompañado de una despedida, firmada por el cantante Xava Drago, quien padecía cáncer: “Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida; gozarla y disfrutarla”.

Xava destacó: “Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo goce y amé cada instante maravilloso que construí“.

Por último, agradeció a todas las personas que lo acompañaron: “Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”.

El pasado 9 de agosto, el intérprete explicó en Instagram que los tratamientos que estaba siguiendo para luchar contra el cáncer no habían funcionado: “Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que se han portado como unos ángeles”.

Además, adelantó que dejaría un último material grabado hace poco para decir “gracias infinitas” a sus fans.

Homenaje a Xava Drago: ‘Eternamente Xava’

Para honrar su memoria, se anunció un concierto homenaje titulado Eternamente Xava, que se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2025 en La Maraka, en la colonia Narvarte, Ciudad de México.

En él participarán diversas figuras de la escena rockera nacional, un reconocimiento al impacto que Drago tuvo en varias generaciones de músicos y seguidores.

¿Quién fue Xava Drago, el vocalista de Coda?

Salvador Aguilar Hurtado, conocido artísticamente como Xava Drago, se convirtió en una de las voces más representativas del rock en español en la década de los noventa. Con su carisma y potencia vocal, llevó a Coda a la cima con temas que se volvieron himnos como 'Aún’, 'Veinte para las doce’ y 'Tócame’.

Formada en 1989, la agrupación destacó dentro del hard rock latino y se mantuvo como una de las bandas más queridas de la escena.

Tras una pausa, regresaron en 2015 con el álbum Ciclos, mientras que Drago también desarrolló una carrera como solista con discos como Quinto Sol. Incluso en 2025, poco antes de que su salud se agravara, lanzó el sencillo 'Esos Ojos’, demostrando que la música fue su motor hasta el final.

¿Qué le pasó a Xava Drago?

En 2024, Xava Drago fue diagnosticado cáncer, enfermedad que lo llevó a someterse a múltiples tratamientos de quimioterapia y cirugías.

Aunque en un inicio compartió con optimismo que la enfermedad había cedido, en abril de 2025 sufrió una recaída que lo llevó a permanecer hospitalizado varias semanas.

Su esposa, Ela Corez, informó en mayo que la familia buscaba apoyo económico para acceder a un tratamiento innovador, pero los resultados no fueron los esperados.