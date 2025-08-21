¿De qué murió Xava Drago? Vocalista de Coda enfrentó dura lucha contra enfermedad

Una de las voces que más resonó en los 90 con su himno ‘Aún’, se apagó: Muere Xava Drago después de luchar con una dura enfermedad que llegó en etapa avanzada y de la que no pudieron hacer nada médicamente.

Esta mañana se informó el fallecimiento del músico en el que no solo la familia envió un mensaje, Xava Drago se despidió de sus fans con un emotivo mensaje.

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida; gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí“, expresa el artista.

Coda, la banda de la que formó parte hace más de 30 años, también comparte un comunicado despidiéndose de su voz, que entonó temas como ‘Eternamente’.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía. Siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por hacer compartido la vida y el escenario con él, ha sido un honor y una gran fortuna”, escribieron sus compañeros.

¿Qué enfermedad tenía Xava Drago?

En 2024, al cantante Xava Drago se le diagnosticó cáncer de estómago, y compartió todo su proceso en redes sociales, desde el diagnóstico hasta las sesiones de quimioterapia.

“Quiero informarles que después de mi recaída y desmayos en Honduras no me sentía nada bien. Hoy me encontraron un tumor maligno en mi estómago y ha llegado la hora de atenderse. No sé qué sucederá, pero los mantendré informados!”, escribió en julio del año pasado.

Así fue la lucha de Xava Drago contra el cáncer de estómago

En cuanto se le detectó el tumor, que ya estaba en etapa avanzada, los médicos pusieron manos a la obra y solo dos semanas después de su diagnóstico, le retiraron prácticamente todo el estómago, operación llamada gastroectomia radical.

“El tumor ya se había expandido y era muy grande. Al parecer ya no tengo nada. Fueron 9 horas de operación. Creo que me dejarán aquí hasta el otro lunes por lo difícil de la operación”, compartió el mismo julio de 2024.

Después inició con sesiones de quimioterapia y radioterapia que le ayudarían a eliminar cualquier rastro del tumor maligno, y aparentemente todo marchaba bien en los últimos meses de 2024.

Para marzo de 2025, compartió orgulloso que los médicos del Hospital Juárez de México, que fue donde llevó todo su proceso, lo declararon libre de la enfermedad.

Regresa el cáncer

A pesar de someterse a diversos tratamientos, en mayo la enfermedad regresó con fuerza, lo que llevó a su familia y amigos a comenzar campañas de apoyo económico para costear procedimientos médicos especializados.

Durante todo este proceso, Drago se mostró agradecido con sus seguidores, quienes lo acompañaron con mensajes de apoyo, cariño y solidaridad.

“Le voy a echar todas las ganas del mundo y este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor, muchísimas gracias de verdad los veo muy pronto”.

Xava Drago, cuyo nombre real es Salvador Aguilar Hurtado, fue diagnosticado con cáncer gástrico en 2024. (Foto: Cuartoscuro)

Xava Drago es desahuciado: Vocalista de Coda anuncia que su cáncer es terminal

Apenas dos meses después de que regresó la enfermedad, el vocalista de temas como ‘Sin ti no sé continuar’ aseguró en su perfil de Instagram que el cáncer de estómago del músico escaló a un punto donde no hay retorno.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez (...) pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles”.

En ese mismo mensaje, reveló que ya tenía material grabado para cuando llegara su momento de trascender, mismo que su familia haría público.

¿Quién fue Xava Drago?

Detrás del nombre artístico de Xava Drago estaba Salvador Aguilar Hurtado, un cantante con una voz inconfundible, capaz de transmitir fuerza, sensibilidad y energía en cada interpretación.

Su carisma sobre el escenario y su talento vocal lo posicionaron como uno de los mejores frontman del rock en español. Con Coda alcanzó fama internacional, pero también exploró su faceta como solista con proyectos como Quinto Sol, donde fusionó la música con un mensaje de identidad y resistencia cultural latina.

El impacto de Xava Drago en el rock mexicano

Durante su carrera, Drago compartió escenario con grandes figuras del rock mundial, como Sammy Hagar y Chad Smith (baterista de Red Hot Chili Peppers), lo que consolidó su presencia más allá de las fronteras de México.

Su legado no se limita a los discos grabados ni a los conciertos ofrecidos; Xava fue un símbolo de perseverancia, pasión y entrega total al público. Su voz sigue siendo un referente para quienes crecieron escuchando rock en español.