¿Quién era Camilo Ochoa, ‘El Alucín’, influencer asesinado que se relacionó con el crimen organizado?

La vida de Camilo Ochoa cambió en 2004, cuando el hijo del fundador de 'El Pollo Loco' fue secuestrado por 'Los Zetas' (Foto: Soy Camilo Ochoa en Youtube/@soycamiloochoa).

Camilo Ochoa Delgado, influencer mejor conocido como ‘El Alucín’, fue asesinado en Temixco, Morelos. El creador de contenido fue hijo del fundador de una famosa cadena restaurantera y exintegrante de un cártel del narcotráfico.

El caso recordó al asesinato del creador de contenido Gail Castro, hermano del polémico influencer Markitos Toys, a quien dispararon en quince ocasiones en un restaurante de Ensenada, Baja California.

En redes sociales, ‘El Alucín’ cuenta con más de 212 mil seguidores en Instagram, mientras su canal de YouTube cuenta con más de 300 mil suscriptores. Era reconocido por difundir información relacionada con el crimen organizado.

La historia de Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer marcado por un secuestro y su incorporación a un cártel

Nacido en marzo de 1982, la vida de Camilo Ochoa Delgado estuvo marcada por por su vínculo con el narcotráfico con un secuestro y su incorporación a un cártel, por los apoyos que contaba con el gobierno para detener al líder de una facción del crimen organizado y por su creciente popularidad adquirida en medios de comunicación digitales.

De una familia acomodada, su padre Juan Francisco Ochoa es el fundador de la conocida cadena restaurantera ‘El Pollo Loco’, con primera sede inaugurada en 1975 en Guasave y cinco años después abrió una sucursal en California, Estados Unidos.

Camilo creció gran parte de su infancia en Nuevo Laredo, y sería hasta los 20 años aproximadamente cuando ya participaba en la empresa de su padre.

Sin embargo, su vida daría un giro de tuercas con su secuestro en 2004 por el grupo de Los Zetas. Según testimonios del afectado, que años más tarde dio en plataformas digitales, un grupo de 60 hombres a bordo de 15 camionetas arribaron a su domicilio para tomarlo por la fuerza y llevárselo con rumbo desconocido.

Los responsables del delito se contactaron con su padre para solicitar una cantidad de dinero millonaria por la liberación de su hijo; siete días después, accedieron a soltarlo y entregarlo de nuevo a su familia tras recibir los recursos que les solicitaron.

En 2014, se incorporó al Cártel de Sinaloa con la responsabilidad de controlar la plaza de Mazatlán, coincidentemente el año cuando fue capturado por segunda ocasión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien pasó el mando del Cártel a Dámaso López Núñez, conocido como ‘El Licenciado’.

Según el mismo Ochoa Delgado y a través de entrevistas que brindó a medios nacionales años más tarde, fue durante esa etapa cuando colaboró con la Secretaría de Marina para combatir contra la facción de López Núñez.

También se involucró en operaciones en domicilios mientras portaba equipo táctico e incluso que sería el responsable de aportar información a la corporación federal para abatir a Raúl Carrasco Lechuga, conocido como ‘El Chore’, quien era jefe de la plaza del ahora municipio Eldorado.

El sábado 16 de agosto de 2025, ‘El Alucín’ fue asesinado en su casa en el municipio de Temixco, Morelos. Alrededor de las 17:00 horas, un hombre con arma de fuego ingresó al fraccionamiento donde vivía y le quitó al vida con al menos siete disparos. El presunto responsable huyó en un vehículo de color blanco y no se dio de momento una descripción del responsable.