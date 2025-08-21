Muere Brent Hinds a los 51 años: El guitarrista de Mastodon tuvo accidente en su Harley Davidson

Otro legendario músico murió: Brent Hinds, guitarrista y cofundador de la banda estadounidense Mastodon, falleció la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 en un accidente de motocicleta en Atlanta, Georgia. Tenía 51 años.

A través de Instagram, Mastodon expresó su dolor por la pérdida de su exguitarrista y amigo: “Nos encontramos sumidos en una profunda tristeza y dolor... Anoche falleció Brent Hinds como consecuencia de un trágico accidente”.

La banda de metal agregó que siguen en shock con la noticia: “Estamos desconsolados, conmocionados y aun tratando de asimilar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha llegado al corazón de tanta gente. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los fans de Brent”

En su mensaje pidieron también respeto a la privacidad de todos los involucrados durante este difícil momento.

¿Qué le pasó a Brent Hinds, guitarrista de Mastodon?

De acuerdo con información de Atlanta News First, el músico viajaba en su motocicleta Harley-Davidson cuando fue impactado por una camioneta BMW SUV que no cedió el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, alrededor de las 11:35 p.m.

Un comunicado de la policía de Atlanta (citado por The Mirror) indica: “Los agentes localizaron a un varón inconsciente implicado en la colisión (...) La investigación preliminar indica que el varón circulaba hacia el oeste por el Boulevard. La mujer que conducía el todoterreno BMW no cedió el paso al girar a la izquierda y colisionó con la víctima masculina que conducía la Harley Davidson”.

The Mirror agrega que el músico fue llevado de emergencia al hospital, pero no reaccionó. El forense del condado de Fulton confirmó oficialmente su muerte.

¿Quién fue Brent Hinds?

William Brent Hinds, nacido en Alabama en 1974, fue guitarrista, vocalista y uno de los fundadores de Mastodon en el año 2000, junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor.

Hinds fue pieza clave en la creación de un sonido único que combinaba metal progresivo, sludge y rock alternativo, consolidando a Mastodon como una de las bandas más influyentes de las últimas dos décadas.

Su talento quedó inmortalizado en discos de culto como Remission (2002), Leviathan (2004), Blood Mountain (2006), Crack the Skye (2009) y Emperor of Sand (2017).

Meses antes del accidente, la relación entre Hinds y Mastodon se vio marcada por la polémica. En marzo de 2025, la banda anunció que habían llegado a un “acuerdo mutuo” para separarse. Sin embargo, Hinds desmintió esta versión y aseguró públicamente que había sido expulsado tras 25 años de colaboración.