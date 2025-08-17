Muere Terence Stamp, legendario villano de ‘Superman’, a los 87 años: ‘Deja una obra extraordinaria’

El actor británico Terence Stamp interpretó al General Zod en las películas originales de Superman. (Fotos: IA / AP).

El actor británico Terence Stamp, recordado por dar vida al icónico villano General Zod en las películas originales de Superman, falleció a los 87 años. Su muerte ocurrió este domingo y fue confirmada tanto en un aviso de defunción en línea como por un comunicado de su familia.

“Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, señalaron sus allegados, quienes además solicitaron privacidad en este momento de duelo.

Las causas de fallecimiento del actor de Superman no han sido reveladas.

El actor solía bromear sobre su criterio selectivo para los proyectos:“No hago películas malas, a menos que no tenga para el alquiler”, dijo alguna vez.

Terence Stamp participó en cintas como 'Star Wars'. (AP Foto/Matt Sayles, archivo) (Matt Sayles/AP)

¿Quién fue Terence Stamp?

Nacido en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, Stamp trabajó en diversos oficios antes de obtener una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas.

Desde allí dio el salto al teatro británico, donde compartió escenario con otro joven talento, Michael Caine, con quien también vivió en un apartamento en Londres mientras buscaban sus primeras oportunidades.

Su debut en el cine llegó con Billy Budd (1962), cinta marítima que le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto y lo lanzó a la fama internacional.

Durante la década de 1960, Stamp se convirtió en uno de los representantes del movimiento de los “jóvenes airados”, que introducía un realismo social en el cine británico.

El papel que marcó a Terence Stamp: General Zod en ‘Superman’

Aunque llegó a ser considerado como posible sustituto de Sean Connery en la saga de James Bond —una idea que, según confesó el propio actor, “aterrorizó” al productor Harry Saltzman—, Stamp atravesó un periodo de bajo perfil en los años 70.

Su gran regreso llegó con el papel del General Zod en Superman (1978), dirigida por Richard Donner, y su secuela Superman II (1980). Allí encarnó al archienemigo kryptoniano de Christopher Reeve, con una interpretación que aportó un toque más humano y oscuro al cine de superhéroes.

Stamp vivió una vida intensa, marcada por romances con figuras como la actriz Julie Christie y la modelo Jean Shrimpton durante la década de 1960. En 2002 se casó con Elizabeth O’Rourke, 35 años menor que él, pero el matrimonio terminó en divorcio seis años después. No tuvo hijos.

Más allá de sus papeles, Stamp será recordado como una figura que combinó carisma, intensidad y una presencia inconfundible, dejando una huella imborrable en el cine internacional.

Series y películas de Terence Stamp

Su legado incluye casi 100 producciones, según IMDb, con cintas como Sí, señor (2008) con Jim Carrey, la voz de Jor-El en Smallville y Misterio a bordo, con Adam Sandler.

Participó en títulos como Escándalo en las aulas (1962), El coleccionista (1965), Modesty Blaise, superagente femenino (1966) y Poor Cow (1967), el primer largometraje de Ken Loach.

Su interpretación de Freddie Clegg en El coleccionista le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1965. En paralelo, aprendió de grandes intérpretes como Laurence Olivier, con quien trabajó en Term of Trial (1962).

Tras su etapa en Hollywood, la directora española Pilar Miró lo eligió en 1991 para protagonizar Beltenebros, adaptación de la novela de Antonio Muñoz Molina.

Tres años después, en 1994, Stamp alcanzó estatus de culto gracias a su papel de la trans Bernadette en Las aventuras de Priscila, reina del desierto, donde compartió créditos con Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter. Su actuación fue ampliamente aclamada.

En 1999 volvió a brillar con su rol protagónico en The Limey, dirigida por Steven Soderbergh, y también se unió a la saga de Star Wars como Canciller Supremo Finis Valorum en The Phantom Menace.

Su última aparición en cine fue en el thriller psicológico Last Night in Soho (2021).

Estas son algunos de sus créditos: