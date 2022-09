‘Superman’ es la voz de la alerta sísmica: Esta es la historia del actor que la interpreta

Seguramente te habrás preguntado de dónde proviene la voz que en cada sismo o simulacro suena durante la alerta sísmica, aquella que en más de una oportunidad te ha asustado o, de mínimo, ha acelerado un poco tu corazón. Su origen proviene del actor de doblaje y locutor Manuel de la Llata García.

Quien le diera voz a Clark Kent en la primera película de Superman (1978), protagonizada por Christopher Reeve, ya tenía 25 años de trayectoria cuando se le encargó la grabación del sonido que alertaría a la población previo a un temblor. Sin embargo, como todo en sus primeras etapas, no había altavoces en las calles, por lo que la idea era que fuera transmitida a través de la radio.

El actor que da voz a la alerta sísmica en México

Manuel de la Llata García llegó de Querétaro a la Ciudad de México para comenzar su carrera. Su voz era considerada grave (cuya característica era la galanura) y gracias a la precisión de su dicción consiguió algunos trabajos como en las películas El viaje fantástico (1966), El planeta de los simios (1968) o al darle vida a Han Solo en La guerra de las galaxias (1977), así como el personaje del jefe en la serie de Los ángeles de Charlie.

De acuerdo con The New York Times, en 1993 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico lo seleccionó directamente, sin un casting de por medio. “Lo que querían era un sonido que no fuera de catálogo, que fuera original y difícilmente reproducible”, dijo al medio Gerardo García, gerente de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM).

En ese momento, de la Llata era su locutor institucional, por lo que accedió a dar un servicio a la comunidad. En los años ochenta, ya había cambiado el doblaje por la locución de comerciales y pasó los últimos años de su vida siendo reservado hasta su muerte a los 72 años (en junio de 2016) a causa de una embolia cerebral.