‘No me han pagado’: Pedro Sola ‘ventanea’ a empresa de doblaje

El presentador de televisión Pedro Sola denunció públicamente la falta de pago por su trabajo como actor de doblaje para la cuarta parte de la película infantil Hotel Transilvanya, que grabó hace unos meses para darle voz al personaje de Van Helsing.

Durante la emisión la tarde de ayer en el programa de espectáculos Ventaneando del cual forma parte, el conductor aseguró que ha estado a la espera del depósito en su cuenta bancaria, pero esto no ha ocurrido. “No me han pagado, desde cuándo que la doblé y no me han pagado”, expresó para denunciar a la empresa encargada.

De acuerdo a sus palabras le han comunicado que la demora del pago se debe a que el filme ha cambiado de distribuidores en más de una ocasión. De hecho, Hotel Transilvanya: Transformaía se estrenará el próximo 14 de enero por Amazon Prime, saltando su paso habitual por las salas de cine.

“Ya páguenme. De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 por la inflación”, expresó Pedrito, quien comparte elenco con actores como Germán Fabregat, Cristóbal Orellana, Violeta Isfel, Mauricio Castillo, Eduardo y Ricardo Tejedo, Enrique Cervantes y Galilea Montijo.

La historia de esta nueva entrega se torna al misterioso invento creado por Van Helsing al que denominó el ‘rayo monstrificador’, que tiene la capacidad de lograr que los monstruos se transformen en humanos y, en el caso contrario, convierte a Johnny en otra especie.

Recientemente, Sola anunció que ha estado lidiando con problemas en el oído además de hipertensión, de la cual debe estar pendiente las 24 horas del día por medio de un aparato. Las cataratas han afectado su visión en los dos ojos, por lo que también comentó que en los próximos meses podría someterse a una intervención quirúrgica debido a que no se ha decidido por el procedimiento que más le convenga.