¡Dale tu fuerza, Pegaso! Muere Nobuo Yamada, recordado por ‘Los Caballeros del Zodiaco’, a los 61

Nobuo Yamada es recordado por su trabajo en 'Pegasus Fantasy', el tema de 'Saint Seiya'. (Foto: Shutterstock / IA).

Nobuo Yamada, conocido como NoB, murió a los 61 años, y deja un legado musical que incluye su icónica interpretación de la canción ‘Pegasus Fantasy’, tema de apertura del famoso anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

El fallecimiento del músico fue confirmado este miércoles en un comunicado de su agencia Mojost: “Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindó durante su vida”.

Fans y diversas instancias como Anime Music Lab han lamentado el fallecimiento de Nobuo Yamada. (Foto: X / Captura de pantalla).

¿De qué murió Nobuo Yamada?

Su agencia informó que NoB falleció a la 1:39 p.m. en el hospital el pasado 9 de agosto tras luchar contra el cáncer de riñón desde hace 8 años. Su amor por la música lo mantuvo en pie, continuó con sus presentaciones hasta donde sus fuerzas se lo permitieron. A pesar del diagnóstico, nunca dejó que su enfermedad definiera su vida ni su carrera.

'Saint Seiya' se emitió de 1986 a 1989. (Foto: Shutterstock).

El músico se sometió a radioterapia y terapia farmacológica: “Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una férrea voluntad de cantar. Incluso el día antes de su fallecimiento, habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría, permaneciendo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final”.

De acuerdo con los deseos de la familia, el funeral de Nobuo Yamada se celebró de manera privada; sin embargo, se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan rendirle homenaje.

¿Quién fue NoB? El legado musical de un ícono del anime

Nobuo Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón. En 1983 participó en el álbum Hakai Kaisenroku del baterista de Munetaka Higuchi; un año después, debutó como vocalista de la banda MAKE-UP.

Su voz se convirtió en una de las más emblemáticas en el ámbito de las canciones de anime, un referente de la música que acompaña a las series de culto gracias a su potente voz y su inconfundible estilo.

NoB escribió numerosos temas y efectos especiales de anime, la más famosa es ‘Pegasus Fantasy’: en 1986, él se encargó de la letra, la composición de la música y cantó. Se convirtió en uno de los temas más queridos de la historia del anime. También interpretó ‘Blue Forever’ para Saint Seiya.

En marzo de 2025, NoB estuvo en México Pegasus Fantasy III Grand Finale en el Auditorio Nacional.

“Tuve la fortuna de estar en México hace aproximadamente dos años, me llena de alegría compartir nuevamente con ustedes”, expresó en enero, en un video de Anime Music Lab donde dijo algunas palabras en español.

Principales hitos en la carrera de Nobuo Yamada

Según el perfil oficial de Nobuo Yamada, estos fueron sus logros más relevantes: