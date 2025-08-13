¡Dale tu fuerza, Pegaso! Muere Nobuo Yamada, recordado por ‘Los Caballeros del Zodiaco’, a los 61

Nobuo Yamada, conocido como NoB, murió a los 61 años, y deja un legado musical que incluye su icónica interpretación de la canción ‘Pegasus Fantasy’, tema de apertura del famoso anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).
El fallecimiento del músico fue confirmado este miércoles en un comunicado de su agencia Mojost: “Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindó durante su vida”.
¿De qué murió Nobuo Yamada?
Su agencia informó que NoB falleció a la 1:39 p.m. en el hospital el pasado 9 de agosto tras luchar contra el cáncer de riñón desde hace 8 años. Su amor por la música lo mantuvo en pie, continuó con sus presentaciones hasta donde sus fuerzas se lo permitieron. A pesar del diagnóstico, nunca dejó que su enfermedad definiera su vida ni su carrera.
El músico se sometió a radioterapia y terapia farmacológica: “Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una férrea voluntad de cantar. Incluso el día antes de su fallecimiento, habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría, permaneciendo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final”.
De acuerdo con los deseos de la familia, el funeral de Nobuo Yamada se celebró de manera privada; sin embargo, se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan rendirle homenaje.
¿Quién fue NoB? El legado musical de un ícono del anime
Nobuo Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón. En 1983 participó en el álbum Hakai Kaisenroku del baterista de Munetaka Higuchi; un año después, debutó como vocalista de la banda MAKE-UP.
Su voz se convirtió en una de las más emblemáticas en el ámbito de las canciones de anime, un referente de la música que acompaña a las series de culto gracias a su potente voz y su inconfundible estilo.
NoB escribió numerosos temas y efectos especiales de anime, la más famosa es ‘Pegasus Fantasy’: en 1986, él se encargó de la letra, la composición de la música y cantó. Se convirtió en uno de los temas más queridos de la historia del anime. También interpretó ‘Blue Forever’ para Saint Seiya.
En marzo de 2025, NoB estuvo en México Pegasus Fantasy III Grand Finale en el Auditorio Nacional.
“Tuve la fortuna de estar en México hace aproximadamente dos años, me llena de alegría compartir nuevamente con ustedes”, expresó en enero, en un video de Anime Music Lab donde dijo algunas palabras en español.
Principales hitos en la carrera de Nobuo Yamada
Según el perfil oficial de Nobuo Yamada, estos fueron sus logros más relevantes:
- 1983 – Participó como vocalista en el álbum Hakai Kaisenroku del baterista Munetaka Higuchi (LOUDNESS) y en el álbum de la unidad de hard rock M’tFUJI.
- 1983 – Debutó como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP y lanzó cuatro álbumes con el grupo.
- 1986 – Escribió, compuso e interpretó el tema principal y parte de la banda sonora del anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), incluyendo ‘Pegasus Fantasy’.
- 1986 – Se unió a la banda de sesión Sorry for being noisy BAND y participó en grabaciones con destacados músicos japoneses.
- 1988 – Formó la banda GRAND-PRIX y lanzó cinco álbumes, incluso un recopilatorio.
- 1993 (octubre) – Debutó como solista bajo el nombre NoB con el sencillo Itsudatte Aitai de Polydor.
- 1996 – Formó la unidad de producción MNRG con Masaki, produciendo artistas como Suzuki Sarina, VANITY y D+SHADE.
- Finales de los 90 – Colaboró con PATA (X JAPAN) en el proyecto PAF featuring pata.
- 2003 – Reunió a la Noisy Gomenne Band para el 30º aniversario de Yoshihiro Naruse y formó el proyecto OSAMU METAL 80’s.
- 2005 – Interpretó ‘Magical Knight Wolzard’ para la serie Mahou Sentai Magiranger y compuso el tema principal ‘GoGo Sentai Boukenger’ para el 30º aniversario de la franquicia. Ese año lanzó el álbum recopilatorio HISTORY OF NoB.
- 2007 – Participó en festivales de anime en Brasil, París y Barcelona.
- 2009 – Formó Dr. Metal Factory junto a SHARA (EARTHSHAKER) y H∧L; en 2010 lanzaron el álbum Kavametal, versiones metaleras de éxitos pop japoneses.
- 2010 – Interpretó el tema principal de la serie Tensou Sentai Goseiger.
- 2011 – Como miembro de Project.R, cantó el ending de Kaizoku Sentai Gokaiger. Ese año fundó la banda DAIDA LAIDA y grabó Pegasus Fantasy Ver.Ω junto a Shoko Nakagawa para Saint Seiya Omega.
- 2016 – Compuso ‘Armour Zone’ para Kamen Rider Amazons y realizó su primera gira nacional en Brasil.
- 2018 – Interpretó junto a Taro Kobayashi el tema de la película Kamen Rider Amazons, Eat’ Kill All, y lanzó su primer álbum original en 25 años, No Regrets.
- 2022 – Participó en el espectáculo sinfónico Seinto Seiya Symphonic Adventure en París.