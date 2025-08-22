Ernesto Bajaras, vocalista de Enigma Norteño, huyó de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Ernest Barajas se mudó a Zapopan por la violencia causada por la guerra interna del Cártel de Sinaloa

El pasado 19 de agosto, el cantante Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, vio su vida y sueños truncados en un ataque a sangre fría en una pensión de Zapopan, Jalisco.

La noticia de su asesinato, que rápidamente se viralizó, dejó al mundo de la música regional mexicana en shock. Pero detrás de esa muerte, no solo yace la tragedia de un artista, sino también la historia de un hombre que intentó escapar de la inseguridad y la violencia que azotaban su natal Sinaloa.

Hace menos de un año, Barajas decidió hacer un cambio radical en su vida: abandonar Sinaloa, inmerso en la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, y mudarse a Jalisco, buscando refugio en un estado menos marcado por la violencia.

“Nos vinimos a Jalisco por la inseguridad que se vive en Sinaloa”, advertía el vocalista de Enigma Norteño, según revelaron las autoridades del estado este jueves.

Sin embargo, el destino quiso que el ataque, que parecía lejano en su nuevo hogar, lo alcanzara de forma inesperada.

Gatilleros iban por Ernesto Barajas

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos explicó que el trágico desenlace ocurrió cuando Barajas, acompañado de su esposa y su compadre José María Cervantes Quintero, se encontraba en una pensión esperando la llegada de varios vehículos provenientes de Sinaloa.

Estos coches, aparentemente de gama media, estaban destinados a ser comercializados por Barajas.

Pero ese día, bajó la sombra de la violencia que jamás lo dejó, dos sujetos que llegaron caminando, atacaron directamente al cantante.

El Vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán detalló que Barajas fue el objetivo principal: “Él (Ernesto Barajas) fue el que más impactos recibió, mientras que su compadre apenas sufrió uno”. Además, una empleada de la pensión resultó herida, pero fuera de peligro.

CJNG cantó amenazas contra vocalista de Enigma Norteño

Aunque en Jalisco no había denuncias sobre amenazas a Barajas, se sabe que en 2023 este había sido intimidado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que advirtió que el hombre era protegido por los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

¿Cuál sería el móvil del asesinato de Ernesto Barajas?

Las autoridades informaron que el móvil del asesinato podría estar relacionado con los vehículos que Barajas estaba esperando, aunque todavía no hay certeza de que estos fueran adquiridos para el tráfico de coches.