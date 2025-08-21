Asesinato de Ernesto Barajas: Fiscalía de Jalisco revela líneas de investigación; ‘se explora el tipo de música’

La Fiscalía de Jalisco compartió 2 líneas de investigación por el asesinato de Ernesto Barajas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Ernesto Barajas fue asesinado a balazos el pasado 19 de agosto y a dos días del suceso, la Fiscalía de Jalisco compartió las dos principales líneas de investigación del crimen siendo una de ellas es por el ‘tipo de música’ que interpretó.

El vocalista de Enigma Norteño tenía un repertorio de música que incluía canciones dedicadas al ‘Chapo’ Guzmán y a otras figuras del narcotráfico.

Las autoridades explicaron que el cantar corridos podría tener relación con el asesinato, la otra línea de investigación es la compra venta de autos de lujo.

¿Qué dijo la Fiscalía de Jalisco sobre el asesinato de Ernesto Barajas?

La Fiscalía de Jalisco reveló más detalles del asesinato de Ernesto Barajas durante una conferencia dada este 21 de agosto, principalmente por los motivos por los que el cantante estaba en una pensión de autos.

“El cantante Ernesto Barajas Serrano, vocalista de un grupo musical, estaba en la pensión porque iba a recoger cuatro vehículos que le mandaron de Sinaloa (...) Por eso él iba en compañía de un integrante de su staff, que a la vez era su compadre, o es su compadre, bueno, no era su compadre, y su esposa también”, declaró Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de la FGE de Jalisco.

Las autoridades confirmaron que fue un ataque directo en contra del cantante de corridos porque aunque otro sujeto murió en el lugar, la mayoría de las detonaciones de las armas de fuego las recibió el músico.

“Cuando estaban pagando ya el servicio de pensión, es cuando llegan dos sujetos y lo atacan, hablamos de que directamente porque es el que trae más impactos, y el acompañante que es su compadre recibió, al parecer, un solo impacto, y la empleada que les cobraba en ese momento resultó con una lesión en su pierna”.

Aunque Ernesto Barajas recibió amenazas del narco en el pasado, según la Fiscalía de Jalisco, no se tiene reporte de que en la entidad fuera el blanco de intimidaciones desde que se mudó hace alrededor de un año.

A pesar del inicio de una investigación por el ‘tipo de música’ que interpretaba el músico, se descartó que el crimen tuviera relación con el crimen organizado.

Información en desarrollo (con información de Quadratin).