‘La Casa de los Famosos México’ cambia sus reglas HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la gala de nominación?

La cuarta gala de nominación de 'La Casa de los Famosos México' 2025 tiene modificaciones en sus reglas. (Foto: Cuartoscuro/ lacasadelosfamososmexico.tv)

La regla del juego cambia en la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México, pues los participantes deben otorgar sus puntos al depender de una de sus elecciones previas a su ingreso al confesionario.

Además, la gala ocurre luego del ‘descalabro’ que sufrió el Cuarto Día con la salida de Ninel Conde de LCDLF México, especialmente porque era considerada una de las habitantes más fuertes en la competencia.

Los participantes de La Casa de los Famosos México preparan sus estrategias para subir a otros a la palca, pero, ¿será suficiente cuando existe el azar?

Ninel Conde Ninel Conde usó un vestido rosa 'Barbie' cuando la revelaron como habitante de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver la gala de nominación de ‘LCDLF México’ 2025 hoy?

Galilea Montijo toma la titularidad en la conducción de La Casa de los Famosos México para la gala de nominación de este 20 de agosto.

La transmisión del programa es a través de la señal del Canal 5 en la TV abierta o en la plataforma de streaming VIX Premium, donde se requiere de una suscripción con costo.

Si no cuentas con ninguna de las anteriores, puedes consultar las publicaciones (diferidas) en las redes sociales oficiales del programa (X, YouTube, TikTok) o seguir las actualizaciones más destacadas del reality show en el minuto a minuto de El Financiero Entretenimiento.

¿A qué hora ver hoy a los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

El horario de inicio de la transmisión de La Casa de los Famosos México 2025 para la cuarta gala de nominados es a las 10:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Es necesario destacar que en la pregala, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, pasa el primero de los participantes a otorgar sus puntos en algún momento entre las 9:30 p.m. y las 10:00 p.m.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son las novedades de la cuarta gala de nominación en La Casa de los Famosos 3?

Esta cuarta gala de nominación tendrá cambios significativos que modifican las estrategias pactadas por los dos cuartos.

Diego de Erice y Odalys Ramírez fueron los elegidos para dar el anuncio de una nueva dinámica para otorgar los puntos, misma que los participantes aún desconocen.

Por primera vez en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, los participantes se verán obligados a abrir “cochinitos” que contienen retos y condiciones especiales.

En la casa habrá 12 puerquitos, cada uno tendrá una consigna diferente para votar, el habitante va a entrar al confesionario, va a romperlo y nominará con la consigna que tenga ahí dentro", explicó Diego de Erice el pasado 19 de agosto.

Entre las ‘consignas’ está la anulación de los puntos, que otro habitante pase al confesionario con el implicado, entre otras.

¿Quién es el líder de la semana 4 en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La prueba para decidir quién sería el líder de la semana 4 de LCDLF México fue un desafío físico significativo. Los concursantes finalistas fueron Dalilah Polanco, Aarón Mercury y Facundo, quienes se enfrentaron en un reto llamado “troncos locos”, donde debían sostenerse en un tronco giratorio.

El resultado fue un empate con Facundo y Aarón manteniéndose firmes durante seis minutos, por ello La Jefa tomó la decisión de declararlos a ambos como los líderes de la semana, otorgándoles la inmunidad ante las nominaciones.

El robo de la salvación se va a disputar entre ellos dos y el habitante que resulte ganador del reto.

Facundo es uno de los dos líderes de la semana 4 de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cómo votar por los concursantes en La Casa de los Famosos 3?

Las votaciones de La Casa de los Famosos México 2025 están a cargo del público una vez que los habitantes ponen en riesgo a sus compañeros.

El voto se otorga en el sitio web oficial del reality show y recuerda que existen horas y días ya determinados para apoyar a tu favorito y son los siguientes: