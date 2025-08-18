Prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’: ¿A qué hora y dónde ver la gala de HOY 18 de agosto?

Mariana Botas y Aldo de Nigris ya han sido el líder de la semana. ¿Quién será el de la cuarta semana? (Fotoarte: El Financiero / Créditos www.lacasadelosfamosos.tv).

El reality La Casa de los Famosos México 2025 continúa con polémica, alianzas inesperadas y momentos de gran tensión. Tras la sorpresiva eliminación del ‘Bombón Asesino’ Ninel Conde, el reality entra en una nueva semana que promete más giros con la esperada prueba del líder, uno de los eventos más decisivos del programa.

Este reto no solo define la estrategia dentro de la casa, también entrega inmunidad, poder de decisión y pone el participante en una posición que afecta directamente en el rumbo de la competencia.

Ninel Conde fue la última eliminada de 'La Casa de los Famosos México'. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

Prueba del líder: ¿A qué hora y cómo ver La Casa de los Famosos México 2025?

Los seguidores de ‘La Casa de los Famosos México’ pueden ver la prueba del líder de este lunes 18 de agosto de 2025 a través de:

Televisión abierta: Canal 5 de Televisa, lunes 10:00 pm (CDMX).

Canal 5 de Televisa, lunes 10:00 pm (CDMX). Streaming: ViX Premium ofrece la transmisión 24/7 con más de 60 cámaras, además de pre-gala, gala y post-gala exclusivas; en este caso la pre-gala inicia desde las 9:30 pm (CDMX).

¿Qué es la prueba del líder y por qué es clave en ‘La Casa de los Famosos’ 2025?

La prueba del líder es una dinámica semanal en la que los participantes se enfrentan en un desafío físico o mental para obtener el liderazgo de la casa. Ser líder no es solo un título simbólico, pues entrega estos privilegios:

Inmunidad: el ganador no puede ser nominado esa semana.

el ganador no puede ser nominado esa semana. Poder de salvación: tiene la facultad de sacar a un compañero de la placa de nominados en caso de no perder la posibilidad el viernes.

tiene la facultad de sacar a un compañero de la placa de nominados en caso de no perder la posibilidad el viernes. Suite del líder: acceso a un espacio privado que puede compartir con otro habitante.

En una casa marcada por la tensión entre los Cuartos Día y Noche, ganar esta prueba es una gran diferencia entre sobrevivir o ser eliminado para participantes con poco apoyo del público, o cuando una habitación cuanta con muchos nominados, ya que el público también empatiza por ciertos equipos.

¿Cómo se desarrolla la prueba del líder?

El formato cambia cada semana para poner a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental de los concursantes. Han existido competencias de equilibrio, estrategia y resistencia, que llevan a los famosos al límite frente a millones de espectadores.

Hasta el momento, han ganado Mariana Botas, Ninel Conde y Aldo de Nigris fue el líder de la semana pasada. Nadie en la casa ha repetido hasta el momento.

Aldo de Nigris fue el anterior líder de la semana: ¿Podrá repetir la hazaña? (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imagen generada mediante IA Gemini / www.lacasadelosfamososmexico.tv).

Última gala de eliminación: la salida de Ninel Conde

El domingo 17 de agosto, la tercera gala de eliminación sorprendió al público cuando la audiencia expulsó a Ninel Conde, quien perdió en el cara a cara en la ruleta contra Mar Contreras. ‘El Guana’, Facundo y Alexis Ayala libraron la instancia final gracias a la votación del público.

Con su salida, el Cuarto Día recibe un fuerte golpe estratégico, mientras que el Cuarto Noche sigue en riesgo con integrantes constantemente en la placa de nominados.

Los eliminados hasta ahora son:

Olivia Collins – primera eliminada (3 de agosto)

– primera eliminada (3 de agosto) Adrián Di Monte – segundo eliminado (10 de agosto)

– segundo eliminado (10 de agosto) Ninel Conde – tercera eliminada (17 de agosto)

¿Cuáles son los días clave en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Toda la agenda de ‘La Casa de los Famosos México’ está marcada por exigencia y un constante esfuerzo de la gente por ganarse al público y recibir su apoyo en las fechas clave: