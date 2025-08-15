¿Quién ganó el reto de salvación de ‘La Casa de los Famosos’? Esta actriz se enfrentará a Aldo de Nigris

A diferencia de las semanas pasadas, en esta ocasión hay seis famosos nominados en ‘La Casa de los Famosos 2025’, ¿quién se salvará? (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

Con estrategias mucho más definidas entre los Cuartos Día y Noche, La Casa de los Famosos México se aproxima al final de su tercera semana, por lo cual, se realizó el reto por la salvación.

Se trata de una prueba semanal en la cual los integrantes de La Casa de los Famosos 2025, se enfrentan para conocer al retador del líder, quien ostenta el poder de la salvación.

En esta ocasión, el influencer Aldo de Nigris es el líder de la semana de La Casa de los Famosos, no obstante, podría perder el beneficio de la salvación luego del duelo que tendrá lugar hoy, viernes 15 de agosto.

¿Cómo fue el tercer reto de salvación en La Casa de los Famosos México 2025?

El tercer reto de salvación, celebrado el 14 de agosto, se llamó “Calaveras”, un juego que combinó estrategia, fuerza y suerte, ya que los participantes debían romper figuras en forma de calaveritas, dentro de las cuales estaban los nombres de los concursantes.

Cada vez que un nombre era revelado, ese participante quedaba automáticamente eliminado de la competencia. La primera en ser descubierta fue la calaverita de la actriz Mariana Botas.

Los nominados de la semana 3 en 'La Casa de los Famosos México 2025' son 6 esta semana. (Fotos: lacasadelosfamososmexico.tv)

El objetivo era ser el último en pie, luego de 10 rondas, para ganar el derecho de retar a Aldo de Nigris en un intenso duelo por la salvación, con el cual se podría cambiar el curso de las eliminaciones.

¿Quién se enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación en ‘La Casa de los Famosos’?

La ganadora del reto fue la actriz Elaine Haro, quien logró mantener su calaverita intacta hasta el final, por lo cual, este 15 de agosto, ella se enfrentará a Aldo de Nigris en un nuevo desafío, aunque hasta ahora se desconoce cuál será.

Tanto la competencia como la revelación de quién será salvado en La Casa de los Famosos México 2025 se realizará hoy, a través de una gala en vivo. Aquí te compartimos los detalles para que no te la pierdas.

Fecha : viernes 15 de agosto de 2025

: viernes 15 de agosto de 2025 Hora : 10:00 de la noche (tiempo del centro de México)

: 10:00 de la noche (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5 y ViX+

¿Quiénes son los nominados en la tercera semana de La Casa de los Famosos 2025?

La tercera semana de La Casa de los Famosos trajo consigo un cambio en las nominaciones, debido a que a diferencia de otras ocasiones, ahora son seis las celebridades en riesgo de eliminación. Estas fueron:

Alexis Ayala (cuarto noche)

Facundo (cuarto día)

Mar Contreras (cuarto noche)

Mariana Botas (cuarto día)

Guana (cuarto noche)

Ninel Conde (cuarto día)

Las estrategias en este juego son clave y sin importar quién gane el duelo por la salvación, este poder permanecerá en el Cuarto Día, debido a que Elaine Haro y Aldo de Nigris son parte del mismo equipo.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

La tercera gala de eliminación está programada para el domingo 17 de agosto a las 8:30 de la noche, y será transmitida en vivo por Las Estrellas. También estará disponible vía streaming en ViX Premium.

Aunque el poder de la salvación es importante, también puedes salvar a tus favoritos mediante un voto, para ello tienes que entrar a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanea el código QR que aparece durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala de los miércoles, jueves, viernes y domingos.

La gala de eliminación en 'La Casa de los Famosos México 2025' se realizará el domingo. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

Una vez dentro selecciona al nominado que quieres salvar y confirma tu voto. Recuerda que solo quienes tienen ViX Premium pueden votar hasta 10 veces al día, si no cuentas con suscripción solo tienes la posibilidad de emitir uno.