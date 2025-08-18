Cuenta regresiva de Taylor Swift: ¿Cuál fue el esperado anuncio HOY 18 de agosto?

Taylor Swift puso una cuenta regresiva en su sitio oficial este 18 de agosto de 2025. (Fotos: store.taylorswift.com / EFE/EPA/ALLISON DINNER).

La cantante Taylor Swift sigue con sorpresas: días después de anunciar su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl, la cantante lanzó una nueva cuenta regresiva en su sitio oficial que mantuvo a los swifties expectantes y generando un sinfín de teorías en redes sociales.

El sitio web oficial de Taylor Swift, de 35 años, prometió novedades para este lunes 18 de agosto a las 2:00 p. m. (hora del Este), es decir, las 12:00 p.m. en el centro de México y al ‘googlear’ a la cantante, el buscador lanzaba una serie de papelitos morados en las pantallas.

El anuncio fue el lanzamiento de una edición especial (primera y única edición) de The Life of a Showgirl, la cual estará disponible del 20 de agosto a las 11:59 a.m. (tiempo CDMX), hasta agotar existencias. El precio es de 29.99 dólares, mientras que en México, el vinilo se oferta en 800 pesos, el CD con póster en 375 y el casette en 450.

Mientras tanto, la intérprete sigue ilusionando con otros rumores que hasta ahora solo son ‘humo’: una participación en el medio tiempo del Super Bowl, algo a lo que se ha negado pero quizá cambie ahora que es novia de Travis Kelce, el ala cerrada de los Chiefs, ¿llegará algún día ese anuncio?

Taylor Swift prometió un anuncio para este 18 de agosto. (Foto: store.taylorswift.com).

¿Cuándo se estrena ‘The Life of a Showgirl’, nuevo álbum de Taylor Swift?

El nuevo disco de Taylor Swift llegará oficialmente el 3 de octubre de 2025. Se trata de un proyecto íntimo y conceptual que la artista comenzó a trabajar durante el Eras Tour.

La propia cantante confesó en el podcast de su novio Travis Kelce que, aunque estaba físicamente agotada tras los conciertos, se encontraba “mentalmente estimulada y llena de energía creativa”.

El álbum contará con una única colaboración: Sabrina Carpenter, quien participa en el tema que da nombre al proyecto.

“Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, dijo Swift en el podcast New Heights, de Travis y Jason Kelce.

Entre los títulos confirmados destacan:

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Father Figure’

‘Actually Romantic’

En su podcast, Travis Kelce agradeció a 'The Eras Tour' por haberlo "hipnotizado" y llevado a Taylor Swift. (Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO). (JOHN G. MABANGLO/EFE)

La portada y el guiño a Shakespeare

La portada del álbum ha generado tanto entusiasmo como debate. En ella, Taylor Swift recrea la escena de la muerte de Ofelia en Hamlet, del dramaturgo William Shakespeare, inspirándose además en la pintura prerrafaelita de John Everett Millais (1851-52).

Swift aparece con un vestido brillante, sumergida en agua y mirando fijamente a la cámara, en lo que ha descrito como un reflejo de sus noches al terminar cada show del Eras Tour.

“Esto es el final de mi noche. Cuando estoy de conciertos, cada día es el mismo, solo que en una ciudad diferente. Y mi día siempre termina conmigo en la bañera”, describió la cantante en el pódcast.

¿Dónde preordenar ‘The Life of a Showgirl’?

El álbum ya está disponible en preventa en la web oficial de Taylor Swift en varios formatos: CD, casete y vinilo. Destaca la edición limitada en Portofino orange glitter, que se perfila como un objeto de colección para los fanáticos.

Más allá de lo musical, The Life of a Showgirl marca una etapa clave en la carrera de Taylor.

Es su primer lanzamiento tras recuperar los derechos de sus seis primeros álbumes, lo que le da un mayor control sobre su legado. Además, su capacidad para combinar referencias literarias, visuales y teatrales con su estilo narrativo la posiciona como una de las artistas más influyentes del siglo XXI.

Con información de EFE.