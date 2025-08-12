Taylor Swift anuncia su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’: Fechas clave, pistas y todo lo que debes saber

¡El anuncio llegó en ‘August’! La cantante Taylor Swift confirmó el lanzamiento de su siguiente álbum de estudio titulado The Life of a Showgirl.

La noticia de la nueva producción musical de la artista estadounidense llegó a poco más de un año del estreno de The Tortured Poets Department, disco que rompió récords de descarga en diferentes plataformas digitales.

Taylor Swift reveló el anuncio luego de la publicación de una cuenta regresiva en sus redes sociales que finalizó exactamente a las 12:12 p.m. del 12 de agosto.

Ella compartió un video junto a su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, participaron en el pódcast que este realiza junto a su hermano Jason.

En el post aparece la cantante estadounidense y saca un maletín color verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dijo “este es mi nuevo álbum”, aunque no reveló más información al respecto.

Taylor Swfit vuelve cn un nuevo álbum tras la gira "The Eras Tour". (Foto: EFE/EPA/MATTEO BAZZI) (MATTEO BAZZI|MATTEO BAZZI/EFE)

¿Qué sabemos del próximo disco de Taylor Swift?

Aunque no hay fechas de lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift confirmadas, surgieron fechas clave como la de la preventa.

La página web de la cantante tiene una opción de “pre compra” antes del 13 de octubre, aunque precisa que “esa no es la fecha del estreno”, que pronto va a ser confirmada.

Además, en el sitio se anunció que las ediciones en vinilo del álbum se enviarían antes de ese mismo día.

Las opciones de compra del nuevo material discográfico de la artista son vinilo por 29.99 dólares ($600 MXN), en casete por 19.99 dólares ($400 MXN) y el CD con un póster por 12.99 dólares ($260 MXN).

Además, está una edición especial limitada del álbum en “naranja Portofino con brillo”, de la cual no se reveló el costo. .

Una señal más la emitió Spotify luego de la publicación de una nueva playlist con canciones de Taylor Swift titulada And, baby, that’s show business for you (Y, bebé, eso es el mundo del espectáculo para ti", aunque no hay ninguna de las nuevas ‘rolitas’.

El álbum es el primer lanzamiento de Swift desde que recuperó el control de la totalidad de sus discos, originalmente publicados a través de Big Machine Records, de su propietario más reciente, la firma de capital privado Shamrock Capital.

Un pequeño detalle respecto al anuncio de la artista estadounidense es que al buscar su nombre en el navegador de Google y en redes sociales como TikTok, aparece confeti naranja, color que utiliza par promocionar su próximo material discográfico.

¿Cuántos álbumes regrabó Taylor Swift?

La artista Taylor Swift había regrabado y lanzando sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. El proyecto fue motivado por la compra y venta del catálogo de la cantautora por el ejecutivo musical Scooter Braun.

Los lanzamientos anteriores de Taylor’s Version han sido más que regrabaciones convencionales, llegaron con nueva música “desde la bóveda”, guiños para sus fans y visuales que profundizan la comprensión de su obra.

Hasta ahora, los cuatro álbumes regrabados, son Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version) en 2021, 1989 (Taylor’s Version), llegó en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version).

The Life of a Showgirl es el primer álbum de estudio original de Swift que publica luego de la gira The Eras Tour, una de las más exitosas de su carrera.

Con información de EFE y AP