Estreno de ‘Exatlón Cup’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la nueva temporada del reality?

Este 1 de septiembre es el estreno de 'Exatlón Cup' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca)

3... 2... 1... que comience la nueva temporada de Exatlón México 2025: La edición del reality show inicia con la fase de enfrentamiento entre integrantes que representan a nuestro país en una competencia contra otras 5 naciones.

Entre los atletas de Exatlón México que regresan está Mati Álvarez, Daniel Corral, Nataly Gutiérrez y Ernesto Cazares, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Antonio Rosique regresa como conductor principal de 'Exatlón Cup 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora se estrena ‘Exatlón Cup’ 2025?

La competencia de la nueva temporada de Exatlón México enfrenta al seleccionado mexicano contra los representantes de Estados Unidos, Alemania, Rumania y Hungría.

Son 12 los atletas mexicanos seleccionados para buscar el trofeo contra el resto de los países participantes.

El estreno de esta nueva temporada del reality show está programado para este lunes 1 de septiembre a las 7:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘Exatlón Cup’ 2025 en vivo?

Para ver la competencia de los deportistas que compiten en Exatlón México en vivo, existen diferentes opciones de transmisión.

La primera de ellas es a través de la señal de Azteca Uno, en la TV abierta, o en la aplicación de Azteca Deportes, que requiere de un registro previo.

Finalmente, puedes consultar las actualizaciones con lo más destacado del programa en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son los integrantes del equipo mexicano de ‘Exatlón Cup’?

Los participantes de la nueva edición del reality show está integrado por anteriores ganadores de Exatlón México, como ‘El Mono’ Ozuna y Evelyn Guijarro.

“Vamos con una temporada distinta dividida en dos, primero arrancamos con la Exatlón Cup con nuestros ganadores pasados, por ejemplo ‘Koke’ Guerrero y Mati Álvarez, los más queridos como Ernesto Cazares y Daniel Corral, los campeones vigentes Evelyn Guijarro y el ‘Mono’ Ozuna, formamos un equipazo", reveló Antonio Rosique, quien vuelve como conductor del reality, en una entrevista con Ventaneando.

Ello son los representantes de México en 'Exatlón Cup' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La lista completa de participantes de la competencia internacional es la siguiente:

Mati Álvarez

‘Koke’ Guerrero

Paulette Gallardo

Mario ‘El Mono’ Ozuna

Ximena Duggan

Daniel Corral

Doris del Moral

Ernesto Cazares

Evelyn Guijarro

Heliud Pulido

Nataly Gutiérrez

Javi Márquez

¿Qué sigue después de ‘Exatlón Cup’ 2025?

Luego de una semana de Exatlón Cup, comienza Exatlón Draft: El ascenso, donde alrededor de 20 aspirantes compiten por un lugar disponible para la próxima temporada regular del reality show.

De acuerdo con TV Azteca, los de mejor desempeño se integran a los equipos rojo y azul del reality show, donde hay nuevos circuitos y nuevos retos para los participantes.

“Intentamos que surjan nuevas generaciones, nuestras figuras son atletas profesionales, pero es hora de abrir las puertas para aquellos que quieran ser participantes del programa, pero deben ser atletas ágiles y fuertes, que hayan hecho deporte toda su vida, a lo mejor no de una forma profesional, pero sí constante (...) quienes se queden, inicia la competencia durante 6 meses en circuitos temáticos, por ejemplo hay uno de una máquina de pin ball", precisó Rosique.

El estreno de Exatlón Draft: El ascenso está programado para el lunes 8 de septiembre de 2025.