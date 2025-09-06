¡Primer ‘granjero’ confirmado! Alfredo Adame se une a ‘La Granja VIP’: ¿De qué trata el reality show?

Alfredo Adame es el primer participante confirmado del reality show 'La Granja VIP', de TV Azteca.

Sí, los rumores eran ciertos: La Granja VIP, reality show que inicia en octubre, ya tiene a su primer participante confirmado, y se trata de nada más y nada menos que el polémico Alfredo Adame.

El conductor de TV que tiene una pelea con Carlos Trejo pendiente, será uno de los participantes de La Granja VIP, programa de TV Azteca similar a La Casa de los Famosos México, pero con temática ‘ranchera’.

Así se anunció a Alfredo Adame como participante de ‘La Granja VIP’

Durante la transmisión del partido amistoso México vs. Japón, en canal 7, los comentaristas revelaron de manera exclusiva que Adame es el primero de los participantes que se tienen contemplados.

Antes de que comenzara el partido, compartieron imágenes del polémico conductor caminando hacia la cancha de juego, mientras Luis García y Christian Martinoli bromeaban sobre quién es el primer ‘granjero’ del reality show.

La sorpresa se destapó al medio tiempo del encuentro, causando grandes expectativas sobre lo que tiene preparado el programa.

¿Quién es Alfredo Adame?

Alfredo Adame Von Knoop, conocido simplemente como Alfredo Adame, es un actor, conductor de televisión y piloto aviador, además de una de las personalidades más versátiles (y polémicas) del espectáculo en México.

Su estilo frontal, sumado a constantes declaraciones explosivas, lo colocan en el centro de la atención mediática tanto por sus proyectos profesionales como controversias personales.

En los últimos años, sus conflictos legales se multiplicaron. Demandas de figuras públicas como Magaly Chávez y el periodista Gustavo Adolfo Infante lo llevaron a audiencias judiciales. En 2023 y 2024 enfrentó procesos delicados, aunque consiguió un amparo temporal que evitó su arresto.

La trayectoria actoral de Alfredo Adame

Su debut en el cine ocurrió en 1987 con la película Fuga al destino, mientras que en televisión apareció por primera vez en la telenovela Mi segunda madre (1989). A partir de ahí, Adame se consolidó como uno de los galanes recurrentes en producciones de Televisa.

Entre sus telenovelas más destacadas se encuentran:

Tú y yo (1996)

(1996) Las vías del amor (2002-2003)

(2002-2003) Sortilegio (2009)

(2009) Lo que la vida me robó (2013)

(2013) Por amar sin ley (2018)

También incursionó en el teatro, con participaciones en montajes como Infidelidades (2015) y Celia el Musical (2016).

Alfredo Adame fue un destacado actor en los 90 y 2000. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Alfredo Adame como conductor

Además de actuar, Adame ha sido parte de importantes programas de entretenimiento como conductor. Entre los más recordados están:

Video Cosmos (1988)

(1988) Hoy (1998)

(1998) Viva la mañana (2005)

(2005) De buenas a la 1 (2008)

(2008) La conducción de los Premios TVyNovelas en 2004.

Su presencia frente a las cámaras le permitió consolidarse como un rostro habitual de la televisión mexicana en los años 90 y 2000.

‘La Granja VIP’: ¿Qué sabemos del programa?

El pasado 18 de julio, una semana antes de que comenzara La Casa de los Famosos México 3, revelaron durante el programa Venga la Alegría que llegaría a TV Azteca La Granja VIP, un concepto sumamente exitoso en más de 50 países.

“La Granja VIP está diseñada para conectar con el público (…) con emociones intensas, momentos impredecibles, tensiones entre los participantes y experiencias completamente reales”, explica un comunicado publicado por TV Azteca a través de redes sociales.

Con una duración de 10 semanas (dos meses y medio aproximadamente), La Granja VIP tendrá un formato de transmisión 24/7, donde sus concursantes tienen que participar activamente en actividades propias del campo, como recolección de frutos y productos de origen animal, limpieza de áreas donde conviven los animales de granja, sembrar y cuidar plantas, entre otras.

El punto es tener un rancho completamente funcional, y a través de dinámicas de nominación y retos, es como se irán eliminando hasta obtener al ganador de esta primera edición, que arranca el domingo 12 de octubre.

¿Quiénes son los demás participantes de ‘La Granja VIP’?

Hasta el momento, solo Alfredo Adame (peleado con Andrea Legarreta) está confirmado como concursante del programa conducido por Adal Ramones.

Sin embargo, hay algunos nombres que circulan como posibles participantes. Además de Adame (que resultó ser cierto), el listado incluye a celebridades como:

Ninguno de ellos está confirmado todavía. Es probable que en próximos días revelen más nombres, pues el programa está programado para comenzar en aproximadamente 5 semanas.