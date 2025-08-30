Carlos Trejo acepta pelea con Alfredo Adame: ‘Simplemente por el placer de destrozarlo’

Carlos Trejo aseguró que Alfredo Adame es quien no quiere pelear, pues él puso órdenes de restricción en contra del investigador. (Foto: Cuartoscuro)

¿Esta será la buena? Luego de que Alfredo Adame retó a Carlos Trejo a una pelea en la siguiente edición del evento Supernova Strikers, el investigador de lo paranormal accedió a un enfrentamiento por el ‘puro placer’ de golpear al presentador.

La enemistad entre el exparticipante de La Casa de los Famosos y el autor de Cañitas es bien conocida e incluso en una ocasión anterior se planeó una pelea entre los famosos que nunca se realizó.

Por lo cual, el actor Alfredo Adame compartió una publicación en la que se les ve a ambos usando guantes de box con la leyenda: “¡Háganlo oficial!”, un encuentro en el que está dispuesto a participar Trejo.

¿Qué dijo Carlos Trejo de la pelea con Alfredo Adame?

Carlos Trejo comentó que él está interesado en la pelea con Adame, debido a que llevan años de conflicto, en una reciente entrevista que brindó para el programa La Taquilla de René Franco.

“Ya se la ganó, han sido muchos años. No ha sido una vez, me acuerdo que hace muchos años lo agarré, iba subiendo las escaleras eléctricas y le tumbé toda esta parte de la dentadura”, aseguró Carlos Trejo.

El investigador de lo paranormal también afirmó que él no es quien se esconde y evita la pelea, sino el ‘Golden Boy’ (apodo del también DJ Alfredo Adame). Trejo afirmó que incluso el actor evita encontrárselo.

Alfredo Adame peleó en las calles de la CDMX con otro conductor. (Foto: Cuartoscuro)

“Tal miedo me tiene que me puso dos órdenes de restricción. Cuando por ejemplo, ha estado comiendo en algún lugar y por la casualidad llegó yo, los meseros me lo han dicho: ‘se acaba de ir, ni siquiera pagó la cuenta’”, comentó el escritor.

Carlos Trejo también afirmó que Alfredo Adame está enfermo: “es una persona que no razona, que no está coherente de su propia realidad”, sin embargo, él quiere subir al ring y demostrar sus habilidades en contra del actor.

¿Carlos Trejo quiere pelear con Alfredo Adame en Supernova Strikers?

El principal objetivo de Carlos Trejo no es ganar dinero ni monetizar con la pelea contra el protagonista de la telenovela Bajo el mismo rostro, por lo cual, si se llegara a realizar el enfrentamiento no sería para ningún evento especial: “no me interesa hacerlo un show mediático”, dijo.

“No sería para una empresa, yo se lo dije, si lo quieres es quitarte lo caliente, pues nos vemos en una plaza pública, nos subimos y no cobramos nada. Simplemente por el placer de destrozarlo”, afirmó.

El escritor aseguró que solo necesita un par de minutos con Adame en el ring para poder vencerlo, ya que se ha dedicado a entrenar: “sé donde pegar y tan lo sabe que por eso me corre”.

Alfredo Adame pidió que se hiciera oficial una pelea contra Carlos Trejo para la próxima edición de Supernova Strikers. (Foto: Cuartoscuro/Victoria Valtierra/Pedro Anza/Imagen generada con IA Gemini)

Aunque a Carlos Trejo no le interesa una pelea mediática, indicó que no le importaría tener espectadores: “que vaya quien quiera, nadie cobra un centavo, nadie paga nada, nada más por el gusto. Yo creo que estamos muy grandes para hacerle al payaso”.

La respuesta de Carlos llega poco después de que Alfredo Adame aseguró que nadie se atrevía a pelear con él: “yo ya se la canté al Trejo y no quiso, luego se la canté a Lupillo Rivera y no quiso, nadie le quiere entrar”.

¿Cómo comenzó la enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La enemistad entre los famosos comenzó cuando ambos tenían un programa de televisión. Carlos Trejo compartió en entrevista con la periodista Shanik Berman que él tenía el show llamado Nuestra Casa.

En ese momento, Adame le ofreció trabajar juntos en otro programa de televisión, pero él no podía, por lo cual Alfredo contrató a la hermana de Trejo para realizar investigaciones paranormales.

“El pleito comenzó cuando agredió a mi familia. Mi hermana y el señor hicieron un complot en mi contra”, comentó en la entrevista. Aunque la versión de Adame es diferente.

Él afirma que fue Carlos Trejo quien se molestó debido a que el programa La Mesa de Adame tenía éxito. El conflicto escaló a niveles cada vez más graves conforme pasaban los años.

Acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico y amenazas rodean la relación de los artistas, un pleito que llegó a un punto culminante cuando el abogado de Carlos Trejo acudió a una conferencia de prensa de Alfredo Adame.

El defensor del investigador paranormal le reclamó por no presentarse en una pelea previamente pactada con Carlos Trejo. La situación se salió de control cuando el actor intentó golpear al escritor, quien también estaba presente.

Ambos intentaron pelear, pero los separaron. Hasta ahora, la enemistad entre ambos continúa, pero nunca ha llegado al ring.