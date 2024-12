Alfredo Adame prepara denuncia contra Maryfer Centeno amparándose en Ley Olimpia: ‘Me quiso humillar’

¿Siguiente round? Maryfer Centeno y Mr. Doctor están en una polémica por presuntas agresiones en contra de la youtuber por criticar uno de sus videos donde relaciona la escritura con la disminución de peso, pero los conflictos para la grafóloga parecen no terminar y ahora inició un pleito contra el conductor Alfredo Adame.

Maryfer Centeno se autodenomina como especialista en el estudio de la letra de las personas con el fin de vincular el trazo con las características de comportamiento de cada persona.

¿Qué dijo Maryfer Centeno de Alfredo Adame?

La grafóloga Maryfer Centeno estuvo en el programa La Saga, comandado por Adela Micha, donde es colaboradora del espacio de noticias.

Sin embargo, comenzaron a hablar del conductor Alfredo Adame y ella aseguró tener en su poder fotografías íntimas del exesposo de Mary Paz Banquells.

“Yo el único pack que he visto, que por cierto me mandó uno de ustedes, fue el de Alfredo Adame. Nunca había visto algo tan pequeño, yo estoy acostumbrada a otras cosas. Así que perdón, mi vida, por lo dicho. Esto ni se siente, Luego ves a Magaly Chávez y te das cuenta de que por eso no hubo nada”, dijo la analista de firmas.

Alfredo Adame va a denunciar a Maryfer Centeno

Ante la difusión de las declaraciones de la grafóloga Maryfer Centeno, hubo una respuesta de Alfredo Adame, primero preguntó de manera pública en su Instagram si podía apelar a Ley Olimpia para proceder en contra de la youtuber.

Después, en una entrevista con el canal de YouTube Delarosatv, argumentó los motivos por los cuales busca denunciar a la creadora de contenido, esto fue lo que dijo.

“Aquí se da todo para tres delitos brutales. Uno con la Ley Olimpia en todos sus párrafos, dos la violencia de género y tres el daño moral en contra de mi persona (...) Una amiga que es doctora en derecho me dijo que tiene todos los elementos, no lo hago ni por amor propio o interés”, argumentó.

“La demanda va contra Maryfer Centeno y derivados, porque se están mandando videos de packs, además lo dicho por ella, me quiso humillar, me ofendió, ejerció la violencia de género y cayó, está metida hasta los codos”, agregó Alfredo Adame.

¿Qué dice la Ley Olimpia sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento?

La Ley Olimpia se basa principalmente en delitos digitales relacionados con la violencia contra las personas donde se incluyen las amenazas, insultos, acoso, hostigamiento, vulneración de información privada por internet, redes sociales, correo, aplicaciones o cualquier otro medio digital, se considera una violación a la regla cuando se dan los siguientes casos:

Difusión de contenido sexual sin consentimiento

Textos

Fotos

Videos

Datos personales

Las sanciones correspondientes a estos delitos van desde los tres hasta los seis años de prisión, así como una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).