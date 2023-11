El GrafoCafé de Maryfer Centeno: ¿Cuánto cuesta ir a la cafetería donde analizan tu letra?

La influencer Maryfer Centeno, quien se especializa en el lenguaje corporal y el análisis de la escritura, fundó su propia cafetería en 2011 que en la actualidad tiene dos sucursales y se le conoce como GrafoCafé.

María Fernanda Centeno Muñoz es una grafóloga, especialista en la escritura, originaria de la Ciudad de México, que ha tenido apariciones en algunos programas de televisión para hablar sobre las expresiones corporales y desde 2015 ha publicado libros como Grafomaniatics y Analízate.

También tiene un canal de YouTube en el que analiza casos polémicos como el de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, quienes son una pareja con 14 años de diferencia de edad.

Además de sus labores analizando a las personas, Maryfer Centeno es la creadora de GrafoCafé, ubicado en la CDMX.

Maryfer Centeno es una especialista en grafología. (Foto: Facebook / @MaryFer Centeno)

¿Qué es GrafoCafé de Maryfer Centeno?

De acuerdo con su sitio web, GrafoCafé es una empresa mexicana fundada por la influencer Maryfer Centeno en 2011, con su primera sucursal en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A diferencia de las cafeterías convencionales, se trata de un establecimiento enfocado al estudio de la grafología. Esto significa que los comensales pueden acudir al establecimiento para que se interprete, de manera psicológica, la forma en la que escriben.

“Simplemente, llegas, pides tu (estudio de) grafología, café, pastel”, explicó Centeno en un video que publicó en 2022 en su cuenta de Facebook.

GrafoCafé ofrece bebidas calientes y frías. (Foto: Facebook / @Grafo Café)

El espacio está decorado con un cuarto en el que las paredes están llenas de firmas, nombres y mensajes de personas que han ido a la cafetería.

Asimismo, GrafoCafé tiene diferentes cuadros con las firmas analizadas de celebridades como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Diana de Gales, Luisito Comunica y Gloria Trevi.

“Yo estoy personalmente (en la cafetería) o algún grafólogo que yo misma he capacitado”, mencionó Maryfer en conversación con el canal de YouTube de Ideas que Ayudan.

GrafoCafé está decorado con firmas de celebridades. (Foto: Instagram / @grafocafeoficial)

El estudio grafológico que se hace en el café señala inclinaciones de la vida personal y profesional como la orientación vocacional: “aquí no existe la letra fea o bonita porque en la grafología eso no existe. No hay personalidad que sea perfecta”, asegura Centeno.

Para conseguir una grafología en GrafoCafé no es necesario tener una cita previa, solo se debe llegar al sitio y solicitarlo, tiene un precio de 199 pesos.

¿Cuánto cuesta comer en GrafoCafé?

Además del estudio psicológico de la letra escrita, GrafoCafé tiene un menú lleno de bebidas calientes y frías, estas son algunos que destacan:

Café americano (chico): 40 pesos

Café americano (grande): 50 pesos

Expreso doble (chico): 50 pesos

Chai latte (chico): 60 pesos

Chai latte (grande): 70 pesos

Matcha (grande): 70 pesos

Café americano frío (grande): 55 pesos

Chocolate frío (grande): 65 pesos

Soda italiana (grande): 65 pesos

En cuanto a sus frappés, GrafoCafé ofrece diferentes sabores como café, moka, matcha, entre otros, que tienen un rango de 75 a 80 pesos.

GrafoCafé tiene dos sucursales en la Ciudad de México. (Foto: Facebook / @GrafoCafé)

Entre sus postres hay pasteles de chocolate, ‘cheesecake’ de frambuesa, queso, elote, pay de limón y strudel de manzana en 55 pesos. También se venden crepas saladas en 85 pesos y dulces en 65 pesos.

El menú de GrafoCafé también tiene algunos platillos que son preparados al momento, estos son algunos de los que destacan de la carta:

Club sándwich: 120 pesos

Chapata de atún: 85 pesos

Chapata de pollo: 95 pesos

Chilaquiles: 89 pesos

Enchiladas verdes: 105 pesos

Ensalada de vegetales: 85 pesos

Ensalada de pollo: 105 pesos

¿Dónde está GrafoCafé?

La sucursal más popular de GrafoCafé, en la que Maryfer Centeno ha grabado varios videos, se encuentra en la colonia Condesa. En 2021, se inauguró su segundo establecimiento que se encuentra en Coyoacán.

Ambos espacios de GrafoCafé se encuentran abiertos todos los días en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Esta es la dirección del primer GrafoCafé de Maryfer Centeno: Campeche 228-INT 5, Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.