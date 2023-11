El Rey del Cabrito: ¿Por qué fue suspendido este restaurante en Monterrey?

El emblemático restaurante de la Ciudad de Monterrey conocido como El Rey del Cabrito tuvo que suspender sus actividades después de que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León asegurara sus instalaciones.

La actuación de las autoridades radica en un conflicto familiar que se ventiló de manera pública en 2020, cuando la señora Olga Valdez Zamora denunció el despojo de bienes por parte de su esposo y uno de sus hijos.

“Estoy aquí para denunciar públicamente a mi hijo Jaime Arturo Martínez Valdez que me despojó de mi patrimonio en contubernio con mi esposo Jesús Alberto Martínez Garza, mejor conocido como El Rey del Cabrito y el notario público número 37″, acusó en un vídeo que difundió hace tres años.

Su patrimonio, explicó en ese entonces, era conformado por propiedades como ranchos, quintas, cuentas bancarias y restaurantes.

Supuestamente el día que se consumó el despojo, su hijo le pidió ayuda para su padre pues necesitaba liberar unas propiedades que estaban en garantía de un crédito hipotecario, y firmó con engaños unos papeles.

“Vino un día mi hijo a mi casa. Fui con él porque yo le tenía mucha confianza a mi hijo, me dijo yo te llevó mamá yo le dije sí mi hijo vamos, llegamos a la notaría y me presentaron unos papeles que tenía que firmar, pero yo no los leí a la confianza que le tenía a mi hijo. Y mi hijo me decía mira mami no te mortifiques fírmale aquí y fírmale más allá”, aseguró en la denuncia pública.

La señora Olga Valdez falleció a finales del pasado mes de junio en espera de que se hiciera justicia, pero según trascendió una albacea dio seguimiento al caso y exige la reposición de los bienes.

Este fin de semana agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio y colocaron los sellos de inmueble asegurado en al menos dos de las sucursales ubicadas en el centro de Monterrey.

Uno al restaurantes se ubica a un costado de la zona de la Macroplaza y el otro en el sector del Obispado.

Trascendió que la actuación de la Fiscalía radica en una denuncia por violencia familiar y patrimonial.