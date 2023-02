Ley Olimpia, el primer paso para que empresas dejen de sexualizar cuerpos

México hizo historia con la Ley Olimpia, que si bien hace tres años finalmente entró en vigor para hacer frente a la violencia digital, hoy en día sigue siendo un parteaguas internacional para que también las empresas respondan legalmente por facturar con el cuerpo e imagen de las mujeres y su sexualización.

“Ya le hablamos a los legisladores, a la sociedad, pero también faltan las empresas, además una posesión de mercado con cero por ciento de inversión una ganancia exorbitante con sus cuerpos y la rentabilización de ellos. Me parece fundamental entender que no tenemos que tener la razón, pero sí a vivir nuestra erótica, poder de sexualidad, nuestra propia forma de erotizarnos, contrayendo nuevas formas que no sean las patriarcales”, pronunció Olimpia Coral Melo, Defensora de espacios digitales, libres de violencia.

En el marco de la mesa El poder de la Legislación: Nunca más, del DMI Decididas Summit 2023, expuso que ya el reconocimiento a la violencia digital y mediática es un primer paso para hacer visible la problemática en la ley y sociedad.

Pero ahora, es necesario hacer exigible a las empresas que en los espacios digitales a tener un trabajo consciente de no mercantilizar los cuerpos, sin que con eso se lleve el debate a que sea coartar la libertad de expresión.

Por ejemplo en la década de los cincuenta, la revista de Play Boy creó toda una condición en libertad para decirnos a las mujeres cómo debemos de ser en torno al placer sexual masculino y proyectarnos para estar realizadas conforme a la explotación de nuestros cuerpos, hoy en día eso es Only Fans, explicó Coral.

Otro ejemplo son las cadenas de comida como Hooters, donde el atractivo son los uniformes y que únicamente son mujeres las que tienen una vestimenta con la que deben cumplir.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocido como ciberviolencia, la cual entró en vigor en la Ciudad de México desde el 2020.

El foro DMI Decididas Summit reunirá este 28 de febrero y 1 de marzo en el Hotel Four Seasons de la CDMX a mujeres en posiciones de liderazgo, con el propósito de invertir en la construcción de equidad de género y el poder económico de las mujeres.

Se espera la participación de más de 300 líderes empresariales, economistas, inversionistas, académicas, activistas, escritoras, emprendedoras, artistas, cineastas, cantantes, periodistas, figuras públicas, deportistas y agentes de cambio de México, Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Cuba, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos que estarán reunidas en el primer DMI Decididas Summit para tomar acción y trabajar en la construcción de la equidad de género y poder económico de las mujeres.

“Es primordial abrir espacios que promuevan diálogos constructivos. Creemos en el poder de crear comunidad, compartir experiencias, historias y mejores prácticas con perspectiva de género para avanzar a favor de la construcción de equidad de género, el bienestar y crecimiento económico de las mujeres”, comentó la activista y productora Bárbara Arredondo Ayala, activista y productora co-fundadora de Decidida.