¿Aplica la ‘Ley Olimpia’ en el caso del ‘escrache’ contra la influencer Victoria Volkova?

Una psicológa denunció en sus redes sociales que la actriz Victoria Volkova le envió contenido que la hizo sentir incómoda y lo calificó como “ciberacoso sexual”.

Ixchel Villareal, quien maneja el proyecto ‘Feminismo Consciente’ en redes sociales, invocó la Ley Olimpia en contra de la también modelo y youtuber.

Te contamos qué sabemos sobre este caso y sobre la llamada Ley Olimpia, una serie de reformas que castigan la violencia de género en el espacio digital.

El ‘escrache’

La psicóloga escribió en su cuenta de Twitter que Victoria Volkova le había enviado “fotos en ropa interior” sin su consentimiento, lo cual consideró que incurrió en “ciberacoso sexual”, y por lo tanto “en un delito cibernético tipificado ya bajo la conocida ‘Ley Olimpia’”.

En su cuenta de Instagram, Villareal compartió un video en el que explicó que había hecho publicaciones en instastories explicando lo que ella entiende por “sexo” y “género”. En estos, la psicóloga hizo afirmaciones sobre mujeres trans y hombres trans. Ante esto, Victoria Volkova contactó a la psicóloga para decirle que sus comentarios eran misóginos y machistas, narró Villareal.

La psicóloga mostró en pantalla su respuesta a la influencer y cómo la conversación paró después de eso. A la mañana siguiente, esta continuó cuando la actriz le dio los buenos días y le dijo que leería sus respuestas más tarde, después de desayunar. También le envió una fotografía en pijama.

“Yo jamás consentí el haber recibido una imagen, yo nunca la pedí, ¿por qué harías eso? ¿Por qué en este contexto envías una imagen recién despierta en ropa interior? (...) Entendí que lo que yo estaba experimentando era ciberacoso sexual”, aseguró Villareal.

La ‘Ley Olimpia’

Lo que es popularmente conocido como ‘Ley Olimpia’ es una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Las modificaciones tipifican y sancionan la violencia sexual digital. Sin embargo, los procesos de tipificación de estos delitos no fueron los mismos para todos los códigos penales del país, aunque sí tienen en común que se sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo o sexual real o simulado, explicó la especialista en derecho penal Leslie Jiménez.

“En ese sentido, la denuncia realizada contra Victoria refiere que es una conducta que se adecua al supuesto de ‘la ley Olimpia’ porque dicha fotografía fue en una pijama”, dijo en entrevista para El Financiero, y añadió que en la denuncia de Villareal no se especifica en qué ciudad denunció.

Para tomar como referencia, en la Ciudad de México, la Ley Olimpia castiga como tal el acoso sexual y la violencia digital.

Ambas figuras aplican cuando una persona comete la violación a la intimidad sexual al difundir, exponer, almacenar, compartir, distribuir, compilar, comercializar, solicitar, ofertar, publicar o amenazar con publicar contenido real, manipulado y/o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente, así como de contenido erótico o sexual sin el consentimiento de la persona afectada.

También es violación a la intimidad sexual cuando una persona pide imágenes, audios o videos con actividad sexual implícita, actos de connotación sexual sin consentimiento o cuando este tipo de material se obtiene bajo engaños. Y es también violatorio de la intimidad sexual cuando una persona expone contenido íntimo o privado sin el consentimiento de una segunda persona afectada.

Todo ello se puede sancionar con entre cuatro y ocho años de prisión.

Y la violencia digital está especificada como los actos que atenten contra la integridad, dignidad o intimidad de una persona mediante tecnologías.

La fotografía en pijama o “ropa interior” que la actriz envió a la psicóloga no es un delito sancionado bajo ninguno de los supuestos anteriores, pues no tiene contenido sexual.

“En este caso más bien (Villareal) buscó hacer un escrache, que es una denuncia por redes sociales. Y no está sancionado (...) Resulta interesante que en este caso no se buscó el diálogo o comentar que no se sentía cómoda con esa fotografía y posteriormente llevarlo a espacios digitales para la cancelación (de Volkova), queriendo embonarlo en un delito. Porque está instrumentalizando el derecho para justificar fobias a disidencias sexogenéricas”, puntualizó la especialista en derecho penal.

La Ley Olimpia no existe como tal, pero sí hay reformas que castigan la violencia digital y, en medio de la desinformación, se vende una narrativa “simplona” que ignora matices y pone a las todas mujeres cisgénero como víctimas, mientras desdibuja las experiencias de las personas leídas como mujeres y de las disidencias sexogenéricas, explicó le experte en derechos humanos y tecnología, Alex Argüelles, en entrevista para El Financiero.

En este sentido, el intento de denuncia en contra de Victoria Volkova, quien es una mujer trans, ocurre en un contexto donde algunas mujeres cis son entendidas como “buenas víctimas”, y también mientras se impulsa una agenda transfóbica. Esto luego de la discriminación de transfobia contra una mujer trans en el Cinemex de Reforma 222 y una ola de transfeminicidios en el país, así como de debates públicos sobre si las personas trans y de la disidencia sexogenérica deben ser sujetas de derechos.

“Algo que es bien interesante es que finalmente lo que esta persona (la psicóloga Villareal) intentó hacer fue justamente lo contrario a lo que hizo”, pues publicó una foto privada de otra mujer, expuso Argüelles.

Un ejemplo de las fallas en la llamada Ley Olimpia, explicó Argüelles, es que se usa el término “contenido íntimo” de manera vaga. Si bien puede haber un consenso social sobre lo que es un contenido sexual, no sucede así con lo “íntimo”.

“Yo podría entender la confusión de esta persona (la psicóloga) al haber escuchado sobre la Ley Olimpia (...) Esta persona (tuvo) una acción problemática a partir de una denuncia de algo que ella había malentendido, eso también es por desinformación y por las expectativas de algo que no es una ley y que no satisface las expectativas con las que se ha informado”, apuntó le especialiste.

Para Argüelles, algunos grupos instrumentalizan las narrativas de violencia de género (que sí existe) para propagar acciones de discriminación y discursos de odio.

“Yo creo que si no hubiera sido (nombrada) Ley Olimpia, sino Ley contra la Violencia Digital, se hablaría de cómo hay una situación diferenciada completamente entre la violencia digital que viven las mujeres cisgénero y las personas que formamos parte de la disidencia sexogenérica”, concluyó le experte en derechos digitales.

Victoria Volkova Una mujer afirmó que sufrió ciberacoso sexual por parte de la actriz. (Especial)

‘Feminismo Consciente’ de Ixchel Villareal es un espacio de terapia menstrual y focalizada en mujeres bajo perspectiva feminista, según la descripción de la terapeuta. En redes sociales, se explica que es un espacio de feminismo radical desde el cual se combaten los estereotipos de género impuestos a las mujeres. En este también se expone contenido donde se niega la existencia de las infancias y personas trans y se afirma que “trans es misoginia”.

Tras exponer la fotografía de Victoria Volkova en su cuenta de Twitter, mujeres cisgénero y personas trans señalaron que la psicóloga publica material transfóbico que vulnera a personas trans. Y en el caso específico de Volkova, algunas usuarias expusieron que una fotografía en pijama no es contenido sexual.