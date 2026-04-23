Deportó a mamá de su hijo: ¿Quién es Paolo Zampolli, amigo de Trump que quiere a Italia en el Mundial y no a Irán?

¿Quién es Paolo Zampolli? Amigo de Trump pide sustituir a Irán por Italia en el Mundial 2026. (Foto: Créditos Shutterstock)

La polémica en torno a la participación de Irán en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que Paolo Zampolli hiciera una propuesta de sustituir a la selección iraní por Italia, en medio de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el país de Medio Oriente, pero, ¿quién es el amigo de Donald Trump?

La propuesta fue rechazada por la embajada de Irán y aseguró que el país estadounidense se encuentra en una “bancarrota moral”, incluso la propia selección italiana no estuvo de acuerdo con la solicitud porque “no es oportuno y hay que clasificarse en el campo”.

Zampolli, según The New York Times, pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deportar a la mamá de su hijo en medio de una lucha por la custodia, aunque el empresario lo negó.

La selección de Italia rechazó la solicitud para reemplazar a Irán en el Mundial 2026. (Foto: EFE) (Fabio Ferrari/AP)

¿Quién es Paolo Zampolli?

Paolo Zampolli es un empresario y diplomático italoestadounidense cuya trayectoria ha estado ligada tanto al mundo de los negocios como a los círculos de poder en Estados Unidos. Nació en Italia el 5 de marzo de 1970, posteriormente nacionalizado estadounidense, construyó su fortuna a partir de la venta de una juguetería que pertenecía a su papá.

Durante la década de los noventa, su nombre comenzó a sonar con fuerza en Nueva York, donde se desenvolvió en ambientes exclusivos vinculados a la moda y la vida nocturna.

En ese mismo entorno social también coincidía Jeffrey Epstein, posteriormente acusado y condenado por delitos de explotación sexual de menores.

De acuerdo con distintos reportes, Zampolli y Epstein mantenían relación y llegaron a intercambiar ideas de negocio, entre ellas la posible compra de una agencia de modelos, aunque el proyecto no se concretó; aun así, el nombre del empresario italiano aparece en documentos vinculados al caso.

En ese contexto, Zampolli también tuvo un papel relevante en la vida personal de Donald Trump. Fue él quien le presentó en 1998, durante una reunión en el Kit Kat Club de Nueva York, a la modelo eslovena Melania Knauss, conocida actualmente como Melania Trump, primera dama de Estados Unidos.

Durante años, la vida personal de Paolo Zampolli ha estado rodeada de polémica, especialmente en lo que respecta a su relación con la modelo brasileña Amanda Ungaro.

Aunque se habló de un supuesto matrimonio entre ambos, él ha rechazado de forma reiterada que esa unión haya existido. Según su versión, dicha narrativa fue utilizada por su expareja como argumento dentro de una disputa por la manutención de su hijo, lo que terminó por escalar a un conflicto público.

El Times mencionó que Zampolli, quien ahora se desempeña como enviado especial del presidente para las alianzas globales, supuestamente llamó al alto funcionario del ICE, David Venturella, para pedirle la deportación de Amanda Ungaro en medio de la lucha por la custodia de su hijo.

No obstante, el propio Zampolli negó esa versión y sostuvo que su intención era únicamente informarse sobre el proceso legal. “Le pregunté a David qué estaba pasando porque desconocía el procedimiento”, contó en una entrevista según People.

Hoy, el empresario combina su actividad en el sector privado —con la venta de productos ecológicos— con su papel diplomático dentro del entorno político estadounidense.

Recientemente, generó tema de conversación al asegurar que tanto Trump como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, conocían ya su propuesta para el ‘intercambio’ entre Irán e Italia.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado en EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró Zampolli a FT.

Donald Trump aseguró que desconoce petición de cambiar a Irán por Italia en el Mundial 2026. (Foto: EFE) (SALWAN GEORGES / POOL/EFE)

Donald Trump niega conocer petición de Zampolli para cambiar a Irán por Italia en el Mundial 2026

El presidente estadounidense Donald Trump, desconoció la propuesta que planteaba sustituir a Irán por Italia en el Mundial de 2026, una idea que surgió desde su entorno cercano.

Durante un encuentro con medios en la Casa Blanca, el mandatario dejó ver que no tiene mayor conocimiento sobre el planteamiento, pese a la atención que ha generado en días recientes.

“No estoy pensando mucho sobre eso”, respondió Trump al ser cuestionado, incluso, mostró sorpresa ante el tema: “¿Es eso lo que están haciendo? ¿Están pensando en reemplazarlos?”, añadió, dejando claro que desconoce la iniciativa atribuida a Paolo Zampolli.

¿Irán va al Mundial 2026? Esto sabemos

En medio de la polémica, la principal duda gira en torno a la participación de la selección iraní. Hasta ahora, todo indica que se presentan a sus partidos del Mundial 2026 conforme a lo previsto, ya que el equipo obtuvo su clasificación en el terreno de juego y no existe una decisión oficial que indique lo contrario, indicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Desde la FIFA, la postura ha sido clara: el combinado asiático mantiene su lugar en la competencia. Incluso, se ha destacado que más allá del contexto político, los jugadores representan a su país y tienen el derecho de disputar el torneo.

Con información de EFE