Detienen, liberan y vuelven a arrestar en EU a esposa de César Duarte tras solicitud de extradición de México

Actualmente, Gómez Fong permanece recluida en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida nuevamente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

La reaprehensión ocurre luego de que Gómez Fong fuera liberada tras pagar una fianza el pasado 10 de abril, tras permanecer en un centro de detención en Texas, en el marco de un proceso migratorio en curso.

Sin embargo, su situación cambió una semana después, luego de que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, confirmara que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses su extradición.

El proceso se reactivó después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) interviniera para suspender la decisión que le había permitido continuar su proceso en libertad. La medida derivó en su regreso bajo custodia del ICE, donde permanece mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con un portavoz del ICE citado por Telemundo, la Junta de Apelaciones de Inmigración pausó la resolución de un juez migratorio que le había concedido la libertad bajo fianza, tras la solicitud del DHS.

Según la misma fuente, dicha decisión fue suspendida como parte de la revisión del caso, lo que permitió revertir la medida que había ordenado su liberación. Actualmente, Gómez Fong permanece recluida en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.

Gómez Fong es señalada de participar en la red de corrupción vinculada a la gestión de César Duarte en Chihuahua, (Facebook César Duarte)

¿De qué delitos acusan a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte?

De acuerdo con información publicada por El País, el gobierno de México formalizó el pasado 18 de abril la solicitud de extradición de Gómez Fong ante las autoridades estadounidenses.

La petición fue presentada por la FGR, que la acusa de presuntos delitos de peculado agravado y robo, vinculados a una red de corrupción durante la gestión de su esposo como gobernador de Chihuahua.

Las investigaciones señalan que estos hechos estarían relacionados con el desvío de recursos públicos durante la administración de César Duarte en el estado de Chihuahua.

El exgobernador priista fue extraditado a México en 2022, tras permanecer varios años en Estados Unidos mientras enfrentaba procesos judiciales. Actualmente, Duarte se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano por presunto desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.

El caso de su esposa forma parte de las investigaciones ampliadas que buscan establecer responsabilidades dentro de la red financiera y política atribuida al exmandatario.

El País detalló que la reaprehensión de Gómez Fong está directamente vinculada con la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno mexicano.