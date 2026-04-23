Italia rechaza propuesta de Trump de reemplazar a Irán en el Mundial 2026: ‘Hay que clasificarse en el campo’

Italia cerró la puerta a cualquier posibilidad de acceder al Mundial 2026 por una vía extraordinaria. Andrea Abodi, ministro de Deportes, afirmó que una eventual “repesca” para incluir a la selección italiana en lugar de Irán no es viable, en respuesta a una propuesta impulsada desde el entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La declaración se produce después de que se reveló que Paolo Zampolli, enviado especial de la Casa Blanca, planteó la exclusión de Irán del Mundial 2026 para dar entrada a la selección italiana.

De acuerdo con el Financial Times, Zampolli hizo dicha sugerencia tanto a Trump como a Gianni Infantino, presidente de la FIFA: “Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado en EE. UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”.

El ministro Andrea Abodi fue claro al fijar la postura del gobierno italiano: “No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, dijo ante medios de comunicación durante un acto en el Palacio del Quirinal en Roma.

Además de descartar la viabilidad deportiva, Abodi consideró que una decisión de ese tipo no tendría cabida dentro del marco reglamentario. Según señaló, la posibilidad de que la FIFA adopte una medida así “no es posible”.

Enviado especial de Trump pide que Italia reemplace a Irán en el Mundial. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Irán responde a propuesta de Trump: ‘El fútbol pertenece a los pueblos’

La reacción desde Irán no se hizo esperar. La embajada iraní en Italia rechazó la propuesta y defendió el principio deportivo como base de la competencia internacional.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

La representación diplomática también calificó la iniciativa como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que existe temor incluso ante “la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

En términos deportivos, la situación de ambas selecciones es clara. Irán aseguró su clasificación directa al Mundial tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC). En tanto, Italia quedó fuera después de perder el partido del repechaje de la UEFA ante Bosnia y Herzegovina, lo que marcó su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Irán tiene previsto debutar el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. También disputará partidos ante Bélgica y Egipto en la fase de grupos. El equipo deberá concentrarse en Estados Unidos antes del 10 de junio, conforme a los requisitos del torneo.

La iniciativa atribuida a Zampolli también tiene un trasfondo diplomático. Según los reportes del Financial Times, ésta buscaría recomponer las relaciones entre Donald Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los comentarios del mandatario sobre el papa León XIV.

Irán dice que su selección se prepara para participación "orgullosa" en el Mundial en EEUU. (AP Foto/Riza Ozel) (Riza Ozel/AP)

Irán se prepara para el Mundial 2026

Pese a la incertidumbre generada por el contexto geopolítico, autoridades iraníes han reiterado que el equipo está listo para competir. La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohejerani, declaró que existe “plena preparación” para la participación en el Mundial.

“La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de fútbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro”, afirmó.

Mohejerani agregó que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

Uno de los puntos aún por resolverse es la expedición de visas por parte del gobierno estadounidense para la delegación iraní. También se evalúa la posibilidad de establecer un campamento de entrenamiento fuera del país, como parte de la preparación previa al torneo.

¿Qué pasaría si Irán no juega el Mundial 2026?

El reglamento del torneo contempla escenarios de reemplazo, aunque bajo condiciones específicas. El artículo 6.7 establece: “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular sustituir dicha federación por otra”.

Este punto abre una posibilidad teórica de sustitución, incluso por una selección de otra confederación; sin embargo, hasta el momento no existe ningún indicio oficial de que Irán vaya a ser excluido del torneo.

La FIFA ha mantenido su postura de que el calendario del Mundial 2026 se desarrollará según lo previsto. Durante una visita al entorno de la selección iraní el mes pasado, Gianni Infantino reiteró que los partidos se jugarán conforme a la programación establecida y ofreció apoyo logístico al equipo para su preparación.

Además, el próximo Congreso de la FIFA, programado para el 30 de abril en Vancouver, no incluye en su orden del día ningún punto relacionado con una posible sustitución de selecciones.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y contará con 48 selecciones. En ese escenario, la postura oficial de Italia y la confirmación de Irán como participante mantienen el panorama sin cambios.

Con información de EFE y AP