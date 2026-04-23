Trump pide a la FIFA sustituir a Irán por Italia... y Teherán revira: ‘Fútbol no pertenece a políticos’

Trump pide a la FIFA sustituir a la selección de Irán por Italia. (Foto: Agencias)

La embajada de Irán en Italia respondió este jueves 23 de abril que “el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, después de que un enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera a la FIFA sustituir a la selección iraní por la italiana en el Mundial 2026.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, señaló la legación diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

La embajada de Irán calificó la propuesta como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

La reacción se produce tras las gestiones atribuidas a Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer la exclusión de Irán del Mundial de Fútbol 2026 que reveló el Financial Times (FT).

¿Qué le propuso Trump a la FIFA para sustituir a Irán en el Mundial 2026?

La propuesta busca recomponer las relaciones diplomáticas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes desencuentro por las críticas del mandatario estadounidense al papa León XIV.

Irán aseguró su plaza en el Mundial 2026 el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

Por su parte, Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda.

Italia responde a Trump que su participación en el Mundial 2026 no es ‘posible ni oportuna’

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó que una ‘repesca’ de la selección italiana para el Mundial “no es oportuna” ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

“No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, respondió el ministro a preguntas de los periodistas al margen de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

Abodi se refirió así a las gestiones de Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, quien sugirió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la exclusión de Irán en favor de la ‘Azzurra’, según reveló el Financial Times (FT).

El titular de Deportes de Italia se mostró convencido de que la medida, por parte de la FIFA, “no es posible”.