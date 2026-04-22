El bitcoin anda optimista: Sube 4.9% por la extensión del alto el fuego de Trump con Irán

En las últimas semanas, las entradas de capital han regresado a los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado que cotizan en EU. (Shutterstock).

El miércoles, el Bitcoin repuntó junto con las acciones, alcanzando su nivel más alto desde enero después de que el presidente Donald Trump anunciara que extendería el alto el fuego con Irán, lo que impulsó la confianza del mercado.

La criptomoneda original subió hasta un 4,9 por ciento, alcanzando los 79.486 dólares, su precio más alto desde el 31 de enero. Otros criptoactivos también avanzaron, con Ether subiendo hasta un 4,7 por ciento.

“En nuestra opinión, el rango de 75 mil a 86 mil dólares no presenta niveles de resistencia significativos y, en ausencia de factores negativos importantes, anticipamos un impulso alcista positivo”, afirmó Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro.

“Sin embargo, en los 86 mil dólares, la criptomoneda líder se encontrará con la media móvil de 200 días, que también está cerca de una zona de pivote importante”.

Los sólidos resultados corporativos impulsaron las acciones a máximos históricos, a pesar de que los esfuerzos por resolver el conflicto mostraron escasos avances y no había indicios de que el estratégico estrecho de Ormuz se reabriría pronto.

El avance del 1% del S&P 500 extendió la racha alcista del índice en lo que va del mes, que ya se perfila como el mejor desde 2020.

¿Cómo se ha comportado el bitcoin durante la guerra en Irán?

Bitcoin ha resistido mejor la guerra con Irán que muchos otros activos, incluido el oro, tradicionalmente considerado un valor refugio.

El oro ha caído aproximadamente un 10 por ciento desde el 27 de febrero, mientras que Bitcoin ha subido más de un 15 por ciento en el mismo período.

“El mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia alcista en las últimas semanas, ignorando a menudo las malas noticias y subiendo con las buenas”, afirmó Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets. “El nivel de 75 mil dólares debería mantenerse como un soporte sólido, y una ruptura clara por encima de los 80 mil dólares desbloquearía un potencial alcista aún mayor”.

Desde el estallido de la guerra a finales de febrero, el Bitcoin se ha cotizado mayormente entre 65 mil y 75 mil dólares. Esta estabilidad ha supuesto un respiro tras meses de caídas que han provocado que la criptomoneda perdiera aproximadamente un 40 por ciento de su valor desde su máximo de 126 mil dólares en octubre, cuando una fuerte venta masiva desplomó los mercados de criptomonedas.

En las últimas semanas, las entradas de capital han regresado a los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado que cotizan en EU.

Los 13 fondos han registrado entradas netas de más de 250 millones de dólares en lo que va de semana, después de que los inversores inyectaran 996,4 millones de dólares en ellos la semana pasada.

«De cara al futuro, la atención seguirá centrada en si las criptomonedas pueden mantener este repunte y generar impulso», afirmó Joel Kruger, estratega de mercados de LMAX Group.

«La continua estabilidad de las condiciones macroeconómicas, junto con el progreso gradual en los flujos institucionales y la claridad regulatoria, deberían respaldar la posibilidad de nuevas subidas, aunque el mercado aún tendrá que lidiar con los riesgos derivados de la geopolítica global y los cambios en el apetito por el riesgo en general».