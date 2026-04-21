China ‘se mete’ a conversaciones entre EU e Irán: Xi Jinping llama a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente chino, Xi Jinping, rompió su silencio sobre el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, aprovechando una inusual llamada con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman para instar al restablecimiento del tránsito por esta vía marítima vital y presionar para que cesen las hostilidades en Oriente Medio.

“China exige un alto el fuego inmediato y completo, apoya todos los esfuerzos para restablecer la paz e insiste en que las disputas se resuelvan por medios políticos y diplomáticos”, declaró Xi Jinping al gobernante de facto del reino por teléfono el lunes, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. “El estrecho de Ormuz debe permanecer abierto al tránsito normal, lo cual redunda en el interés común de los países de la región y de la comunidad internacional”.

El líder chino realizó sus declaraciones más directas hasta la fecha sobre el conflicto en torno al estrecho tras un fin de semana turbulento en Oriente Medio que ha ensombrecido las perspectivas de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El control del estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales, sigue siendo motivo de disputa, con un bloqueo naval estadounidense aún vigente e Irán manteniendo el estrecho prácticamente cerrado a todos los envíos de petróleo, excepto a los propios, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Las últimas declaraciones —pronunciadas durante la primera llamada de Xi con el príncipe heredero saudí en más de tres años— se basan también en los primeros comentarios públicos del presidente chino sobre la guerra con Irán, realizados la semana pasada durante una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En aquella ocasión, Xi advirtió que el orden internacional se está “desmoronando” y se comprometió a desempeñar un papel constructivo en Oriente Medio.

Restablecer el libre paso por el estrecho es una prioridad particular para China, el mayor importador mundial de gas natural licuado a través del Ormuz. Y a pesar de los avances logrados en los últimos años para fortalecer la seguridad energética y proteger su economía de la inestabilidad global, Pekín todavía dependía de Oriente Medio para aproximadamente el 40 por ciento de sus importaciones de petróleo.

Para la mayor nación exportadora del mundo, desbloquear el flujo de mercancías a través del Golfo se está volviendo cada vez más urgente, ya que Oriente Medio y el Norte de África representan aproximadamente el 7 por ciento de sus ventas totales en el extranjero. Como consecuencia de la interrupción del comercio en marzo, los envíos chinos a la región se desplomaron un 43 por ciento.

Irán anunció el viernes la reapertura del estrecho tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano, lo que provocó una caída en picado de los precios del petróleo. Sin embargo, rápidamente revirtió la decisión después de que Estados Unidos se negara a levantar su propio bloqueo, y la Armada estadounidense posteriormente abrió fuego contra un buque de carga con bandera iraní en el Golfo de Omán, abordándolo.

El libre paso de buques por puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz y el estrecho de Malaca está protegido por los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Xi también le dijo al príncipe Mohammed que China apoya a los países de Oriente Medio que “toman las riendas de su futuro y su destino”, un mensaje que equivalía a un llamamiento a las naciones de la región para que reconsideraran su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

En sus declaraciones empleó un lenguaje similar al utilizado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump. Al comienzo de la guerra, les dijo al pueblo iraní: “Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino”.