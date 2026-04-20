Trump descarta extender el alto al fuego en Medio Oriente: ¿Cuándo acabaría la tregua?

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear que Obama firmó con Irán le dio 'millones de dólares en efectivo' a la nación asiática para continuar con sus planes de una bomba

El presidente Donald Trump dijo que es poco probable que extienda el alto al fuego de dos semanas con Irán, lo que incrementa la presión sobre los negociadores para cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

“No voy a apresurarme a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, afirmó sobre las negociaciones de paz.

Durante la entrevista con Bloomberg Television, Trump reiteró que el Estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado por ahora, al señalar que “los iraníes quieren desesperadamente que se abra. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”.

¿Cuándo vence la tregua entre Trump e Irán?

En la entrevista telefónica, Trump señaló que la tregua —anunciada el 7 de abril— expira el “miércoles 22 de abril por la noche, hora de Washington”, lo que podría dar algo más de tiempo para las negociaciones. Sin embargo, el mandatario advirtió que es “altamente improbable que la extienda” si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha.

Los detalles de la próxima ronda de negociaciones, que se espera tenga lugar en Pakistán, comenzaron a tomar forma este lunes 20 de abril. Irán también enviará un equipo, según personas familiarizadas con los planes que pidieron no ser identificadas. Previamente, Teherán había expresado dudas sobre participar en nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance partirá más tarde para retomar las negociaciones, “ya sea el martes por la noche o el miércoles por la mañana”, comentó Trump. Se espera que esté acompañado por el yerno del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff.

El mandatario se mostró optimista sobre el diálogo, al señalar que le gustaría participar personalmente, aunque no considera que sea necesario.

“Habrá una reunión. Ellos quieren una reunión, y deberían quererla. Y puede salir bien”, aseveró.

Al mismo tiempo, ambas partes buscan ganar ventaja de cara a las negociaciones. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, escribió en X que “la profunda desconfianza histórica de Irán hacia la conducta del gobierno de Estados Unidos persiste” y afirmó que “los iraníes no se someten a la fuerza”. El mensaje se produjo después de que Trump advirtiera que Irán “será golpeado muy duramente” si no se alcanza un acuerdo.

Los comentarios de Trump y la decisión de Teherán de enviar negociadores son señales de que ambas partes continúan trabajando en un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

Estos ataques llevaron a fuerzas iraníes a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en la región y a destruir infraestructura energética de aliados de Washington en el Golfo Pérsico, lo que detonó una crisis energética global.

No obstante, los acontecimientos de los últimos días han cambiado rápidamente, lo que subraya los riesgos en caso de que las negociaciones fracasen.

Los mercados reaccionaron a la incertidumbre: las bolsas retrocedieron desde máximos históricos tras los comentarios de Trump sobre la extensión de la tregua, frenando una racha de cinco días de ganancias. En contraste, los precios del petróleo subieron el lunes, con referencias al alza de más de 5 por ciento y el Brent cerca de los 95 dólares por barril. Los inversionistas siguen atentos a cuándo y cómo se reanudará el flujo de energía a través del Estrecho.