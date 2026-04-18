Irán se retracta y cierra completamente estrecho de Ormuz: Dispara contra barcos por bloqueo de EU

Para Estados Unidos, el bloqueo mantiene la presión y podría estrangular la economía iraní, ya debilitada. (Foto: EFE)

El enfrentamiento por el estrecho de Ormuz escaló de nuevo el sábado cuando Irán dio marcha atrás a su reapertura de la crucial vía marítima y disparó contra varios barcos que intentaron pasar, en represalia después de que Estados Unidos mantuviera su bloqueo de los puertos iraníes.

El estrecho está cerrado hasta que se levante el bloqueo estadounidense, dijo el sábado por la noche la marina de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Además, advirtió que “ninguna embarcación debe realizar movimiento alguno desde su fondeadero en el golfo Pérsico ni el mar de Omán, y acercarse al estrecho de Ormuz será considerado como cooperación con el enemigo” y será atacado.

¿Qué pasará con el alto al fuego en Irán?

Los nuevos ataques en el estrecho, a través del cual, en condiciones normales, cruza aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, amenazaba con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a un conflicto renovado, mientras la guerra entra en su octava semana.

Está previsto que el frágil alto el fuego expire el miércoles. Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, y mediadores paquistaníes trabajaban para organizar otra ronda de negociaciones directas.

El mando militar conjunto de la República Islámica manifestó el sábado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior... bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”.

Irán lanza ataques contra petrolero en estrecho en Ormuz

Dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil desconocido impactó contra un buque portacontenedores, dañando parte de la carga, reportó el sábado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico.

El Ministerio de Exteriores de India dijo que convocó al embajador de Irán por el “grave incidente” de disparar contra dos mercantes con bandera india, especialmente después de que Irán dejara pasar antes a varios buques con destino a ese país.

Para Irán, el control de Ormuz, impuesto después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, ha resultado ser una de las principales armas que amenazan la economía mundial e infligen dolor político al presidente Donald Trump.

Para Estados Unidos, el bloqueo mantiene la presión y podría estrangular la economía iraní, ya debilitada.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió el sábado declaraciones desafiantes, diciendo que la marina está “lista para infligir amargas derrotas a sus enemigos”.

No se le ha visto en público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en la andanada inicial de Israel.