Trump ‘reta’ a Irán y presume control total del Estrecho de Ormuz: ‘No pueden chantajearnos’

Trump minimiza a Irán y pone en jaque el futuro del Estrecho de Ormuz. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene capacidad para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz y resaltó las “conversaciones positivas” con Teherán, ante las que adoptan una “postura firme”.

“(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval, donde no respondió preguntas de la prensa sobre la guerra en Irán.

Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.

El mandatario advirtió que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas y Luisiana”, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

“Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como lo han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”, aseguró.

Trump asegura que ‘Irán no tiene Armada’, pese a golpe que recibió el Ejército estadounidense

Trump insistió en que Irán ya no “tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y aclaró que lo ocurrido en el país persa podría llamarse “un cambio de régimen forzado”.

El estadounidense afirmó este viernes que su país mantendría el bloqueo a las costas iraníes, a pesar de que Irán anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasaba el 20 por ciento del petróleo global, cuyo tránsito fue interrumpido por Teherán como represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Trump prevé acuerdo con Irán antes del fin del alto al fuego

Trump indicó que podría no prorrogar el actual cese al fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes dijo en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días.

El mandatario también habló la víspera sobre la posibilidad de entrar en Irán para extraer uranio enriquecido en colaboración con la República Islámica, algo que el Gobierno iraní negó.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este sábado que impusieron de nuevo un “control estricto” sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Según reportes de la agencia Tasnim, que citan a una fuente anónima iraní, Teherán no aceptó por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país.